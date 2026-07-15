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大S生前手機藏遺囑！「財產分配只給4人」內容疑曝光　受益人不見S媽

S媽（左）和具俊曄（右）情同母子出席大S雕像揭幕儀式，實則為了遺產暗潮洶湧。後為小S與老公許雅鈞。（鏡報提供）

圖文／鏡週刊

S媽（黃春梅）上週對外突然自曝怕被趕出家門，甚至說可能之後露宿街頭，對此知情人士向本刊透露她恐怕別有用心。據悉，大S（徐熙媛）出道多年所賺進的鉅額財產，大部分都存放在海外，只有S媽一人知道在哪；另傳大S生前其實也有用手機寫下財產分配，除了要將財產留給兩個孩子、具俊曄以外，還要分一份給她大姐的孩子，但徐家人卻以沒有法律效力不願承認。

S媽（黃春梅）日前受訪時提到，大S婚後工作量減少，後來又花了不少錢處理官司，直言她在台灣的帳戶的確有可能如本刊所報導「剩不到200萬元」。然而，回看大S演藝生涯的黃金年代，這番說法也引發外界不少疑問。

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大S（右）過世1年多，如今遺產風波仍未停歇，具俊曄（左）也是核心人物。（翻攝自大S工作室微博）

▲大S（右）過世1年多，如今遺產風波仍未停歇，具俊曄（左）也是核心人物。（翻攝自大S工作室微博）

大S（中）的兩個孩子從出生一直都是由兩位保母24小時照顧。

▲大S（中）的兩個孩子從出生一直都是由兩位保母24小時照顧。

大S當年以《流星花園》紅遍亞洲，後續在兩岸三地的戲劇、綜藝、商演與代言邀約幾乎沒有停過，直到疫情前，她在中國大陸市場的吸金能力依舊驚人，圈內人士就透露，一年至少進帳上億元，尤其對岸端出的代言價碼相當可觀，即便沒有長時間拍戲，也能靠代言與授權維持高收入。


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