二、三代韓團偶像結婚名單掀熱議！　網驚：比想像中少很多

記者張筱涵／綜合報導

韓國論壇近日整理出二、三代K-POP偶像的結婚現況，引發大批網友熱烈討論。不少出道超過10年的團體成員如今已步入人生新階段，但統計結果卻讓不少粉絲驚呼：「原來結婚的人比想像中少很多！」

▲昌珉、太陽、泫雅、Tiffany都已經結婚了。（圖／翻攝自東方神起、太陽、泫雅、Tiffany IG）



東方神起、BIGBANG、EXO等代表團 多數僅1人已婚

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其中，男團方面，目前公開結婚的包括東方神起最強昌珉、BIGBANG太陽、Super Junior厲旭、2PM玉澤演與黃燦盛、BEAST（現Highlight）孫東雲、MBLAQ G.O、帝國之子文俊英、EXO CHEN、iKON BOBBY，以及UP10TION成員Kuhn（昆）等人。

女團方面，則有少女時代Tiffany、4Minute泫雅、T-ara恩靜、孝敏、昭娟、Secret宋枝恩、miss A Min、Girl's Day素珍與珉雅、Apink尹普美、AOA Yuna與澯美，以及Rainbow金栽經、高佑麗、金智淑、Noeul、鄭允惠。此外，Nine Muses泫雅、成雅、敏河、金祚，LABOUM海仁、SPICA金寶亨與娜萊、Hello Venus Alice、Lime、裕英、夏天、SONAMOO娜賢、ALICE昭熙，以及gugudan美美也都已步入婚姻。

網友驚呼「怎麼才這幾位」 不少人根本不知道已經結婚

名單曝光後，許多網友才驚覺不少偶像早已結婚，留言區充滿驚訝反應。有人表示：「厲旭什麼時候結婚的？我現在才知道！」、「BOBBY竟然已經結婚了？」、「孫東雲也結婚了嗎？」、「原來Girl's Day珉雅也結婚了。」

也有不少人感嘆，以二、三代偶像如今多半已邁入30多歲來看，結婚比例其實不高，「還以為至少會有一半的人結婚」、「比想像中少很多。」

EXO、Super Junior成討論焦點

其中，EXO與Super Junior也成為討論焦點。不少網友表示「Super Junior竟然只有厲旭？」、「我一直以為SJ至少有兩、三位結婚了。」也有人補充，若將已退團成員計入，Super Junior的韓庚、晟敏，以及MBLAQ的天動、Mir等人也都已婚，因此原始名單並不完整。

「偶像真的沒有大家想像中那麼早婚」

討論串中，不少人認為，這份統計也反映出韓國偶像結婚比例其實沒有外界想像中高。有粉絲表示：「看這份名單才發現，即使很多團都已經出道10、20年了，大多數團體也只有一、兩位成員結婚。」「每次看到偶像宣布婚訊，都會想著要趕快脫粉過自己的人生，結果還是繼續追K-POP。」笑翻不少網友。

另外，也有人指出，名單仍有遺漏，例如Wonder Girls、MBLAQ天動，以及gugudan成員Sally（Soi）等人近期婚訊未完全列入，因此相關統計仍持續引發討論。