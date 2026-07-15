與黃大煒、Vicky三人行同進出！神秘長髮男身家起底　求出道卻欠債

圖文／鏡週刊

據了解，今年36歲的POLO是出生在美國西雅圖的香港人，爸媽經營了一間中餐廳，在當地華人圈小有名氣，直到十多年前才結束營業，而POLO對經營餐廳沒興趣，一心嚮往音樂圈發展，因此一個人背著行囊來台北追夢。

當時，透過友人牽線，POLO與黃大煒、Vicky相識，因而成了兩人的新夥伴，經過幾年相處，建立起來的關係還不錯，也經常同進同出一起出席友人聚會，但「三人行」的關係，多年來始終引人好奇。

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▲POLO（左）在經營自己的社群時，其實也有上傳過他與王若琳（右）的合照。（翻攝自polo_wl IG）

POLO來台追夢卻始終沒有出道機會，約莫在十年前，POLO的爸媽曾跨海來台要帶他返美，Vicky當時極力護航POLO，說了不少好聽話，允諾會幫他出專輯，還畫了一個大餅，要幫POLO爸媽在台開設餐廳，據悉，當時Vicky不只嘴上說說，還認真尋找餐廳店面，但最後因資金不足而未成。

▲去年黃大煒（右二）幫媽媽慶生時，Vicky（左一）、POLO（右一）也在身旁。（翻攝自黃大煒臉書）

直到2020年，POLO在Vicky的幫助下錄製了新歌，Vicky自己也錄了兩首歌，當時他們因沒錢付租用錄音室的費用，始終拿不到母帶。據查，錄音室老闆和同業聊到幫黃大煒的藝人錄製專輯，當時有同業提醒他：「他們欠很多人錢，記得先收到錢，再給母帶。」如今仍未見POLO作品，可見尚欠錄音室費用。

▲生前黃大煒（後排右一）、Vicky（前排左二）和柴智屏（後排左二）等人經常聚會， POLO（後排左一）也會出席，但知情人士說近期只有POLO陪伴Vicky。（翻攝自黃大煒臉書）

到了去年黃大煒宣傳影集《The Outlaw Doctor化外之醫》時，特別向媒體介紹飾演其助理的POLO，並笑說自己來台20多年，每次遇到音樂人雖都會打招呼、留電話，但POLO卻是第一個真的打去的人。POLO聽了隨即一臉誠懇地解釋：「因為我不知道他是誰。」意外逗得全場大笑，沒想到中間夾了Vicky，三人的關係緊密交織之餘，也成了外界檯面下好奇的焦點。



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