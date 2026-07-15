Vicky黃大煒爆三人行！交往31年分開住　「她卻和長髮哥同住14年」

圖文／鏡週刊

黃大煒因心肌梗塞病逝夏威夷，與糾纏31年的Vicky早已情斷半年的事浮出檯面，本刊接獲爆料，黃大煒在世期間即與Vicky分別租住樓上樓下，各有生活空間，而經常和他們同進同出的POLO WL（保羅王劉），反而與Vicky同住長達14年，3人關係難免啟人疑竇。

▲黃大煒（右）與蔡明亮（中）同框，但旁邊也有一個POLO（左）。（翻攝自黃大煒臉書）

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雖然有人認為Vicky與POLO「不可能」，但也有另外一派友人的說法，指Vicky與POLO同住長達14年，雖然Vicky聲稱母親也同住一起，但一男一女相處久了勢必有一點火花，黃大煒看似與他們和平相處，內心則處於忍氣吞聲的狀態。

▲黃大煒（右）現身林宥嘉（左）的「idol 2023世界巡迴演唱會」，黃大煒是林宥嘉的音樂恩師，也是貴人。

畢竟黃大煒自己的音樂路，還需要POLO相助。而他們兩人的確合作過一些作品，例如兩人曾共同創作了單曲〈The Way I Feel〉，也曾為陳小春寫了〈主題曲〉。

▲Vicky（中）與范曉萱（左）合影留念時，也不忘帶上POLO（右）。（翻攝自黃大煒臉書）

細數黃大煒與Vicky相伴超過30年，早年兩人因音樂於夜店相識，Vicky不僅是他的靈魂伴侶，更是一手打理他演藝事業的重要支柱。2007年，Vicky確診胃癌時，黃大煒為了陪伴她抗癌而不離不棄，甚至將自己剃光頭給予支持，這段故事曾在演藝圈傳為佳話，沒想到最後天人永隔。



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