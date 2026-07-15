涉嫌閃兵遭起訴！邱昊奇停工現身中山商圈　約會牛仔妹現嘴功

▲上月20日一身牛仔勁裝的邱昊奇，與穿搭相似的牛仔妹出沒在中山商圈。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

圖文／CTWANT

邱昊奇日前在坤達和陳大天勸説下，出面自首閃兵，被地檢署依妨害兵役治罪條例、刑法偽造文書罪起訴。時報周刊CTWANT日前直擊，正處於「停工狀態」的邱昊奇，似乎也閒不下來，6月16日才剛開完庭，4天後，6月20日就被本刊逮到在台北市中山捷運站商圈約會「牛仔妹」。兩人都穿著藍色系牛仔上衣，走在路上簡直就像一對穿著情侶裝的小情侶。

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▲兩人走進韓式餐廳用餐，期間，邱昊奇滔滔不絕狂講，對面的牛仔妹被逗得樂不可支。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

6月20日大約下午5點半，邱昊奇跟一位馬尾牛仔妹出沒中山商圈，兩人穿著雷同，分別戴著黑色、白色鴨舌帽，搭配同色系的背包，感覺挺有默契的，接著兩人走進一家韓式豆腐鍋餐廳。用餐期間，邱昊奇似乎很會開話題，邊吃邊聊、相談甚歡，邱昊奇不僅嘴上功夫了得，滔滔不絕地發表高見，坐在對面的牛仔妹也相當捧場，不時笑得合不攏嘴，眼神中看似充滿了崇拜。飽餐後，女子甚至以手托腮、滿臉笑容地望著邱昊奇，兩人互動看起來十分甜蜜。

▲邱昊奇吃飽飯，突然掏出相機和手機講解，好好的約會變成上課。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

大約7點半左右，兩人吃飽喝足卻沒有要離開的意思，繼續坐在位置上聊天。就在氣氛正好的時候，邱昊奇突然掏出相機和手機，當作「教具」一般滔滔不絕地講解起來。原本甜蜜的男女約會氣氛，瞬間像是在上攝影課，邱昊奇變成了「邱老師」，牛仔妹專心聽講，畫面看起來有些突兀，卻也挺有趣的。

▲兩人一同用餐並度過了愉快的時光，吃飽後就在捷運站散會，邱昊奇獨自搭捷運，牛仔妹則從出口離開。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

這場「攝影課」一直持續到晚間7點50分，兩人這才離開餐廳，一起走到捷運站。原以為兩人會繼續下一個約會行程，沒想到在進站閘門外，兩人卻揮手道別。女生從另一個出口離開，邱昊奇則獨自進站搭車。看來邱老師的這堂「攝影課」也只能上到這裡，接下來邱昊奇恐怕得好好思索面對接下來的兵役問題了。

▲邱昊奇2024年曾被本刊直擊與一名女子在小吃店親密揉臉並一同看電影，最後也是在捷運站道別。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

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