Vicky斷聯黃大煒後「身旁都是POLO陪」　遭疑真實關係：一定很生氣

圖文／鏡週刊

在未與Vicky分手前，黃大煒與Vicky是靈魂伴侶，而經常與兩人同進同出的POLO WL（保羅王劉），則是兩人的音樂夥伴。不過，當黃大煒去年底斷聯Vicky，遠離台灣這5個多月以來，POLO幾乎都守在Vicky身旁，兩人經常單獨出遊，更不避諱在社群媒體分享合照，引起不少人好奇及竊竊私語。

▲黃大煒（右）生前與Vicky（左）、POLO（中）經常同進同出，周遭的人都對他們的關係感到好奇。（圖／翻攝自黃大煒臉書／鏡週刊）



據熟識兩人的友人透露，之前每次聚會幾乎都是三人同行，只要有黃大煒、Vicky，就一定會有POLO，Vicky總是對外宣稱，黃大煒靈感匱乏時，POLO就擔起了創作音樂的重責大任，是音樂上不可或缺的好夥伴。話雖說得漂亮，但還是有不少人懷疑，更追問該友人：「Vicky與POLO是不是在一起？」友人回以：「不可能啦，他（POLO）是小朋友，他們只是工作夥伴。」

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▲POLO在社群上對黃大煒的猝逝，發表一篇感人的短文。（圖／翻攝自polo_wl IG／鏡週刊）

回顧去年耶誕節期間，Vicky與黃大煒同赴香港與黃家大姐、二姐聚會，原本一家人歡樂的場面，最後因Vicky一人大戰黃家人，雙方起了嚴重口角，導致聚會不歡而散，陷入僵局，加上傳出Vicky在未告知黃大煒的情況下，試圖更改他名下的版稅帳戶，兩件大事加上一些生活摩擦，讓黃大煒徹底心死。

▲據聞，Vicky（左）與POLO（右）同住已14年，而且黃大煒猝逝前，她的身邊經常僅見POLO的身影。（圖／翻攝自Vicky臉書／鏡週刊）

傷透心的黃大煒與大姐從香港一起返台，在短時間內處理完手中的稅務與雜務後，僅收拾了一個行李及一把吉他，帶著只剩下1個月的心臟藥，就跟著大姐飛回夏威夷，且不管是稅務或是飛夏威夷的機票錢，還是由大姐代為付清，可見黃大煒幾乎是淨身出戶，手上沒有多餘閒錢。

回應 本刊14日致電至今仍無法走出黃大煒離世的Vicky，她字字句句中滿是對黃大煒的懷念；只是被問及外界傳她和POLO之間有情愫，Vicky回應：「太離譜了！POLO是我們的音樂夥伴，和David（黃大煒）家還是世交。我跟POLO之間光明正大，David如果聽到這個不實傳聞，一定很生氣。」



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