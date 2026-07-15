吳慷仁陪同現身醫院！手扶梯緊勾女友　邵雨薇進藥局顯疲態

▲本刊直擊吳慷仁與邵雨薇在某醫院美食街用完餐，女方搭手扶梯時摟著男友的腰。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

圖文／CTWANT

吳慷仁與邵雨薇2017年因合作戲劇《極品絕配》墜入愛河，雖然中間一度分手，經過一年的思考與溝通，才決定重新交往，不過兩人現在感情相當穩定，時不時還會在社群網站放閃。時報周刊CTWANT日前也直擊吳慷仁與邵雨薇出現在台北市某醫院美食街，即便已交往多年，互動仍像熱戀中的情侶。

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▲走到一樓大廳時，吳慷仁與邵雨薇緊緊牽著手。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲辦完事情後，吳慷仁與邵雨薇前往停車場。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

7月8日下午三點多，吳慷仁與邵雨薇情侶倆現身在台北市某醫院的地下美食街，小倆口有默契地戴著帽子和口罩遮掩、低調用餐，看得出來吳慷仁吃飯速度稍快，而邵雨薇則是細嚼慢嚥型。4點多，飽餐後，2人搭乘手扶梯上樓，邵雨薇將手搭在吳慷仁腰間，走在1樓大廳時，2人互相牽起對方的手，看得出來彼此感情相當恩愛甜蜜。

▲回到新北市新店區，邵雨薇到藥局買東西，氣色看起來不是很好。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲到了邵雨薇居住的社區後，吳慷仁下車領區包裹。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

5點半，由吳慷仁駕駛邵雨薇的車，2人離開醫院回到新北市新店區，邵雨薇下車到藥局採買了一袋物品，上車前，在充足的光線下可以看到眼神有些疲憊、無精打采似的。大約6點，車子停在邵雨薇居住的社區門口，吳慷仁下車到管理室領取包裹後驅車進社區。

▲晚間吳慷仁開車載邵雨薇出門買晚餐。為了貪圖方便，吳慷仁直接穿越馬路。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲吳慷仁去麵店買了兩人份的晚餐外帶。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

▲到了住處後，吳慷仁再度領取包裹才開車回社區。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

晚間7點42分，車子開出社區，本以為是要返回傳說中吳慷仁打算用作「結婚新房」而購置的5000萬元4層樓別墅，結果只是到山腳下的商店採購2人份晚餐，吳慷仁下車跑腿，貪圖一時之便還直接穿越馬路，邵雨薇則留在車上等候。晚間8點出頭，買好了晚餐，同樣驅車返回邵雨薇的住處，吳慷仁再度在管理室又領了2個包裹後，驅車進入社區。

▲今年跨年時邵雨薇PO出靠在吳慷仁懷裡的照片放閃。（圖／翻攝自邵雨薇IG／CTWANT）

吳慷仁與邵雨薇從一開始的低調，到現在越愛越大方，今年跨年時邵雨薇透露自己與好友們聚會狂歡，並搭配酒精助興，結果不小心喝太嗨，直接錯過倒數，笑說：「2025-2026的那一秒我完全沒參與謝謝，不知道是累爆還是醉爆還是跳舞暈爆！」邵雨薇更曬出醉倒在桌前、整個人靠在吳慷仁懷裡的照片，吳慷仁則對著鏡頭比YA，可愛畫面讓網友直呼要被閃瞎了。

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