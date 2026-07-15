3跡象「周子瑜」早布局回台！　爆密會蔡依林推手

▲周子瑜日前回高雄演出，首次在台進行個人首秀，陳澤衫全程在側。（圖／讀者提供）

記者柯沛辰／綜合報導

周子瑜14日被韓媒爆料將離開JYP娛樂，內容直指她已決定不續約，但未來仍會參與TWICE團體活動。事實上，周子瑜近年積極返台，家裡也早就秘密成立經紀公司，更爆出密會捧紅蔡依林的華納音樂大中華區前總裁陳澤杉，似乎早已布局單飛之路。

家人低調成立「瑜海娛樂」 為返台鋪路

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周子瑜2015年以女團TWICE身分出道，在韓國打拼11年，2025年起就不斷傳出有意離開JYP。去年，子瑜的父母秘密登記成立「瑜海娛樂股份有限公司」，由母親黃燕玲擔任代表人，登記營業項目涵蓋演藝活動、音樂發行、廣告、攝影及網路平台經營等，地址就是黃燕玲經營的咖啡廳。

▲周子瑜（右）與母親黃燕玲（左）合照。（圖／翻攝IG／topbeauty_lydia）

「天后製造機」陳澤杉全程在側 傳助陣單飛之路

今年7月，周子瑜首度以個人名義參加高雄啤酒音樂節，身邊並無JYP人員陪同，取而代之、全程在側的是資深音樂人陳澤杉。陳澤杉不僅是華語樂壇金牌經紀人，深耕業界超過30年，曾任華納音樂大中華區總裁，曾為張惠妹、孫燕姿、鄭秀文、蕭亞軒等人製作專輯，更成功捧紅蔡依林、林俊傑、蕭敬騰等天王天后，獲封「天后製造機」。

▲陳澤杉有「華語教父」之稱，更有「天后製造機」的美名。（圖／翻攝自陳澤杉臉書）

去年就曾密會同逛美術館 合作傳聞真相大白？

事實上，周子瑜與陳澤杉的互動早就有跡可循。去年6月，周子瑜返台時，就曾被目擊與陳澤杉、母親黃燕玲及舞蹈家許芳宜一同逛美術館。如今陳澤杉又現身高雄啤酒音樂節，雖謙虛稱與子瑜父母是多年好友，僅是來提供建議，但外界普遍認為他將是子瑜未來進軍華語市場的關鍵推手。

▲TWICE澳門場時，陳澤杉也現身子瑜媽媽身旁。（圖／翻攝自小紅書）

JYP稱仍在協商 單飛傳聞持續升溫

儘管經紀公司JYP火速澄清「仍在協商中」，但隨著合約走向尾聲，加上家人設立經紀公司，又頻繁密會「天后推手」，不僅讓周子瑜在台延續歌唱生涯的可能性大大增加，也讓準備單飛的傳聞甚囂塵上。

▼周子瑜。（圖／翻攝IG）