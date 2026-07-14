唐綺陽罕見為他開唱！　同台老同學「竟是大咖女星」

記者蔡琛儀／台北報導

為慶祝音樂人林煌坤80歲生日，「往事只能回味 跨世代的傳承～林煌坤老師作品講唱會」12日盛大登場，不僅重現〈梅蘭梅蘭我愛你〉、〈祝你幸福〉、〈往事只能回味〉等27首經典金曲，更迎來「國師」唐綺陽驚喜開金口，與多年同窗郎祖筠合唱〈楓葉情〉，意外展現歌唱實力，讓全場觀眾驚艷不已，掌聲不斷。

▲高齡80歲的林煌坤才剛獲得金曲獎終身成就獎。（圖／臺北演藝經紀文化交流協會、串音有限公司提供）

講唱會集結郎祖筠、王柏森、李昀陵、謝宇威、吳青、黃浩詠、丁曉雯、賴佩霞，以及李建復、吳楚楚等人接力演出，由樂團重新編曲演繹林煌坤代表作。李昀陵更換多套造型，以旗袍演唱〈梅蘭梅蘭我愛你〉揭開序幕，搭配開場影片回顧黑膠、卡帶到數位時代的音樂載體變遷，串起華語流行音樂半世紀記憶。

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晚會最令人動容的一刻，莫過於林煌坤在孫子、孫女攙扶下緩步登台。他分享鄧麗君因〈路邊野花不要採〉紅遍東南亞的幕後故事，也回憶與劉文正、崔苔菁、甄妮、鳳飛飛等巨星合作點滴；提到〈祝你幸福〉時，更解析歌詞背後蘊含的人生智慧，隨後由李建復獻唱，全場沉浸在滿滿回憶之中。

▲▼唐綺陽與郎祖筠曾是同學。（圖／臺北演藝經紀文化交流協會、串音有限公司提供）

演出尾聲，李建復、賴佩霞、吳楚楚、丁曉雯、王柏森、謝宇威等人齊聚舞台，郎祖筠帶領全場觀眾合唱〈歡樂年華〉，主辦單位也播放祝壽影片，陪伴林煌坤度過80歲生日。最後由吳楚楚揹起吉他領唱〈往事只能回味〉，全體藝人與林煌坤一同合唱，為這場跨世代音樂盛會畫下溫暖句點。