超狂吸金力！二伯品牌會員「分4階級」制度曝光　最高一年消費至少12萬　

記者孟育民／台北報導

百萬YouTuber蔡阿嘎近日風波不斷，妻子二伯創立的親子品牌也接連捲入爭議。繼部分商品遭質疑與多個日系品牌設計概念相近後，如今又有網友翻出品牌會員制度，發現會員共分為4個等級，其中最高等級一年須累積消費12萬元才能維持資格，但優惠內容曝光後，再度掀起網友熱議。

▲HAHABABY會員分階級制度。（圖／翻攝自HAHABABY官網）

有網友進一步翻出「HAHABABY」2026年會員制度，品牌依消費金額將會員分為「小哈比」、「銀哈比」、「金哈比」及最高等級的「鑽石哈比」共4個級別。只要在24個月內消費滿1元，即可成為小哈比；滿1萬元升為銀哈比，滿6萬元則可成為金哈比；若要晉升鑽石哈比，則須在12個月內累積消費滿12萬元。

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不同會員等級享有的回饋也有所差異。小哈比生日可獲100元購物金；銀哈比除200元生日購物金外，升等時另贈100點；金哈比則可獲500元生日購物金、200點升等禮，並享有不定期會員專屬商品，以及限量新品或手作體驗活動的優先報名、入場資格。

▲HAHABABY不定期會舉辦親子活動，蔡阿嘎、二伯都親民和粉絲互動。（圖／翻攝自HAHABABY官網）

至於最高級別的鑽石哈比，除可領取1000元生日購物金及300點升等禮外，還享有品牌限定好禮、購物95折優惠，以及不定期會員專屬商品、限量新品與手作體驗活動的優先參與權。不過，鑽石哈比的續會門檻同樣為12個月內累積消費12萬元，最高消費門檻卻僅享95折優惠，引發不少網友熱議。據了解，目前金哈比以上會員已超過千人，若以各級門檻計算，品牌會員消費力相當驚人。