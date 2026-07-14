小S憶大S愛逞強往事！　揭「BOXER」暱稱背後故事惹鼻酸

記者孟育民／台北報導

大S（徐熙媛）離世一年多，小S（徐熙娣）近來持續透過社群分享與姊姊相處的點滴，將思念化作文字。今（14）日，她曬出一張大S練拳擊的舊照，並揭開姊姊在自己WeChat裡暱稱叫做「BOXER」的由來，一段逞強又可愛的往事，也讓不少網友看了又哭又笑。

▲小S曬出大S舊照，字句中藏無盡思念。（圖／翻攝自Facebook／小S 徐熙娣﻿）



小S回憶，20多年前曾在家中宴請朋友，其中一位來賓正好是位拳王。熱愛挑戰的大S一得知後，立刻請對方教自己打拳。她笑說，大S學得很快，沒多久就掌握幾個基本動作，讓一旁的姊妹們紛紛拍手叫好。

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到，大S學完後並沒有想和拳王過招，反而突發奇想，要求姊妹們排隊朝她的腹部出拳。一開始大家都不敢用力，沒想到大S還因此不滿，直喊大家是不是瞧不起她，姐妹們最後只好真的使勁往她肚子揮拳。挨完一輪後，大S還一臉得意地表示完全不痛，還自豪是因為核心肌群夠強，甚至意猶未盡地喊著想再來第二輪。

小S坦言，當時真的很擔心姊姊會被打到吐，忍不住笑說：「妳真的是名副其實的BOXER。」從那天起，她便把大S的WeChat名稱改成「BOXER」，而姊姊也十分喜歡這個稱呼。如今，每次滑到那個名字，腦海中浮現的，依舊是那個愛逞強、永遠不服輸的大S。

最後，小S也感性寫下：「我親愛的姐姐，總是會有很多讓人哭笑不得的故事，也因為這樣，她才會這麼可愛、這麼迷人。」短短幾句話，道盡對姊姊深深的思念，也讓許多粉絲看了相當鼻酸。