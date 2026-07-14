獨家／二伯品牌首回應抄襲爭議！總監親揭設計流程　稱「網路推測有落差」

記者孟育民／台北報導

百萬YouTuber蔡阿嘎近日風波不斷，妻子二伯創立的親子品牌「HAHABABY」也接連捲入爭議。繼部分商品遭質疑神似日本品牌「SOU・SOU」後，又有網友比對指出，品牌至少10款服飾與配件疑似與MARKEY'S、CECIL McBEE、Viga Wang及niko and…等品牌設計概念相近，再度掀起抄襲討論。隨著多家日系品牌陸續回應此事，二伯創立的品牌也首度在分階級的社團「金哈比」發聲，由品牌總監親自向粉絲說明事件始末。





▲HAHABABY總監公開發聲。（圖／翻攝自HAHABABY官網）



面對粉絲接連提出抄襲質疑，「HAHABABY」總監親上火線回應，先是感謝大家近期對品牌的關心，以及願意針對設計提出意見，表示正因外界重視創作、珍惜設計，才會出現相關討論，品牌也將每一份聲音放在心上。

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品牌總監強調，這次受到關注的商品，在品牌內部皆留有完整的開發流程及時間紀錄，從前期企劃、設計、打樣到正式生產，各階段都有相對應的作業時程。若回歸完整時間脈絡檢視，部分網路推測與實際情況有所出入，因而產生誤解。

品牌總監進一步解釋，一件服飾從構思到正式上市，往往需要數個月甚至更長時間，而不同品牌在相近的流行趨勢、生活靈感及市場氛圍影響下，也可能出現風格或設計元素相似的情況。她表示，品牌始終尊重每一位創作者，也珍惜團隊投入心力完成的作品，最後為事件引發的討論與紛擾致歉，承諾會虛心傾聽各界意見。



