金秀賢沉寂1年回歸拍廣告！　「手捧花燦笑」近照曝光

記者王靖淳／綜合報導

男星金秀賢因捲入已故女星金賽綸相關爭議後，演藝活動幾乎全面停擺，YouTube頻道《橫豎研究所》代表金世義日前因涉嫌散布不實資訊等罪遭警方羈押移送檢方，相關官司也陸續重啟。格外引人注意的是，金秀賢在歷經近1年停工後，近日為菲律賓時尚品牌拍廣告，而花絮照也在今（14）日曝光了！

▲金秀賢。（圖／翻攝自Instagram／soohyun_k216）

綜合韓媒報導，金秀賢今（14）日為菲律賓時尚品牌Bench拍攝廣告，透過品牌曝光的花絮照可見到，他身穿一件深紅色與白色相間的格紋長袖襯衫，內搭一件白色上衣，下身則穿著一件深色長褲，左手拿著一束花，右手則比出剪刀手手勢，對鏡頭露出開心的表情。

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此前，金秀賢遭多家廣告商提告求償，案件日前出現重大轉折。曾向金秀賢及經紀公司Gold Medalist求償約25億韓元（約新台幣5800萬元）的戶外品牌EIDER，不僅大幅縮減求償金額，法院更建議雙方透過和解方式結束訴訟。

金秀賢所屬經紀公司在金世義遭羈押後發表聲明表示，感謝長時間協助釐清事件真相的人士，也感謝所有為揭露案件真相付出努力的人。至於EIDER提起的求償案，第三次開庭預定將於8月26日舉行。