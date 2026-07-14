孫安佐不當網紅了！孫鵬證實「父子達共識」　未來新方向曝光

記者孟育民／台北報導

藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐（現名孫健豪）被依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪起訴，士林地院日前裁定他100萬元交保，並限制住居與出境出海。孫家一舉一動都備受外界放大檢視，孫鵬今（14）日現身伍宗德節目《網紅與善的距離》，談到兒子未來人生規劃，他則說父子已達成協議，孫安佐不久後就會正式投入幕後工作。

▲孫鵬擔任《網紅與善的距離》評審。（圖／讀者提供）

孫鵬透露，父子倆近期曾認真談過未來規劃，孫安佐也重新思考自己的職涯方向。孫鵬認為，兒子已在網路創作領域投入近10年青春，該嘗試不同的可能，因此建議他轉換跑道，「我跟他說，你已經在網紅這條路努力很久了，或許可以換個方向，發揮其他專長。」

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經過一番討論，父子已取得共識。孫鵬表示，若孫安佐仍對影像創作保有熱情，未來將不再以幕前身分發展，而是先從電影、電視等影視製作的幕後工作開始累積經驗，「先去學、去做，基本功打穩了，之後要往哪個方向走都比較有底。」

▲孫鵬曝孫安佐未來規劃。（圖／讀者提供）

至於未來是否會加入特定劇組，或擔任攝影、製片等職務，孫鵬認為現階段還言之過早，一切仍會尊重兒子的興趣與選擇，「演藝工作不是想做就能做，除了要有熱情，還要有天分，更需要機會，這些缺一不可。」他也強調，最重要的是願意堅持，並透露孫安佐近期就會正式投入幕後相關工作，展開新的學習階段。