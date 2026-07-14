最辣小提琴家是她！70歲富商「出2000萬包養」滿足1特殊需求

記者蔡琛儀／台北報導

小提琴手康妮媚是陶喆、A-Lin等天王天后巡演指定樂手，外型火辣的她恢復單身四個多月，坦言經常收到搭訕邀約，甚至曾有一名年約70歲的大陸富商開價新台幣2000萬元，希望她陪伴60天，工作內容是「只要拉琴給他聽就好」，但她越聽越覺得奇怪，連忙婉拒；也常在商演上遇到有人假藉合照要摸她屁股，她就會趕快用琴擋在身後防範。

▲▼康妮媚外型火辣冶豔。（圖／全新大安診所提供）

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康妮媚長期參與A-Lin巡演，大讚對方是「全世界最好、最沒有架子的國際女巨星」，但唱到〈有一種悲傷〉時壓力特別大，因為A-Lin常會突然把麥克風遞給樂手，有時還會用眼神示意cue她接唱，因此每次演奏這首歌都得繃緊神經；至於陶喆，康妮媚表示，他是一位非常珍惜音樂家的國際級藝人，且陶喆有時會臨時改編音樂，不僅考驗樂手的臨場反應，也提升即興創作能力。

她因為常當空中飛人，因此與交往6年的男友分手，她稱是自己不認真經營感情，導致後來與男友爭執時就冷戰，這次冷戰7、8個月後她受不了提出分手，還因此變瘦，加上太忙又得了皮蛇，傲人的D奶美胸因此縮水，她也分享自己的保養哲學，就是像買ETF一樣，定期定額，以一次打包的方式進行保養。

▲康妮媚是眾多天王天后的御用樂手。（圖／全新大安診所提供）

康妮媚出道多年，跟過的巡演無數，她笑說自己太愛亂花錢，所以錢都交給媽媽保管，出身彰化的她原本疫情期間想在台中置產，頭期款都準備好了，後來家人認為房子太小打槍，目前她還在努力存錢在台北買房。