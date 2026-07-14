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周蕙爆聲帶萎縮全面停工2個月　「咳到吐血」最新近況曝光

記者蔡琛儀／台北報導

周蕙今年4月首度唱進台北小巨蛋，但在演唱會尾聲落淚透露聲帶萎縮，「不曉得這是不是最後一次唱給大家聽」。歷經治療且休養2個多月後，今（14）日她受邀擔任忠義基金會「蒲公英助養計畫」助養大使，談到聲帶狀況，開心分享已恢復9成，更分享治療過程。

▲周蕙出席公益記者會活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲周蕙透露自己聲帶恢復狀況。（圖／記者林敬旻攝）

問及如何治療聲帶，周蕙表示有做個小手術，時間約莫10多分鐘，但對她來說痛苦到像一世紀，「我當下是清醒，內視鏡從鼻子裡面走，有一管麻藥直接打在聲帶上頭」，而護理師打針的同時，她必須發出「咕嚕咕嚕」聲音至少10秒，讓她嗆到並中斷好幾次。

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麻藥發揮效果後，周蕙笑說當下很像大舌頭，喉嚨還腫起來，而後醫生從喉結處打針，她直呼當下完全不敢吞嚥，就怕針斷在裡面；術後她還咳出很多血，護理師連忙阻止她咳嗽。如今經過兩個月觀察追蹤，醫生誇讚她恢復不錯，「現在和醫生達成協議，一旦發現聲音不對，再來做第二次。」

▲周蕙出席公益記者會活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲周蕙出席公益記者會。（圖／記者林敬旻攝）

她感嘆聲帶萎縮就像文明病，「去年我做專輯監製，又要忙演唱會，壓力特別大，胃食道逆流時不時灼傷聲帶」，現在她睡前會喝胃乳、睡高枕頭，少吃甜食、辣，彭佳慧等星友也相當關心她，她則表示：「放心，我跟醫生約好了，只要醫生說可以治療都還有得救！」

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周蕙

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