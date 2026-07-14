孫鵬談孫安佐哭了！認「人生最多事的幾年」　護狄鶯：她不是傻子

記者孟育民／台北報導

藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐（現名孫健豪）被依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪起訴，士林地院日前裁定他100萬元交保，並限制住居與出境出海。孫家一舉一動都備受外界放大檢視，孫鵬今（14）日現身伍宗德節目《網紅與善的距離》，聊到家庭時罕見落淚說：「其實每個家庭都也問題，只是我們是演藝人員，比較會吸引大家注意力。這幾年是遇到最多事情的一段時間，但我也因為這些成長很多。」話說到一半更一度說不下去，頻頻拭淚。

▲▼孫鵬罕見落淚。（圖／讀者提供）

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孫鵬表示，經歷這一連串事件後，心裡最深的感受就是「人間非淨土，各有各的苦」。他認為，不論是哪個家庭，都可能遇到難關，只是因為自己身為藝人，一舉一動更容易成為外界焦點。他也希望藉由自己的經驗鼓勵大家，不要因為一時的低潮失去信心，「人生本來就有高低起伏，碰到問題就去面對、去解決，相信總有雨過天晴的一天。」

至於外界的輿論聲浪，孫鵬則選擇保持距離。他透露，自己早已決定不讓網路評論影響生活，也提醒妻子狄鶯與兒子，既然身處網路時代，就必須接受各種不同聲音，「如果一直跟別人爭辯、互相謾罵，事情永遠不會有結果。」

▲孫鵬澄清外界誤會。（圖／讀者提供）

談到狄鶯近年屢因發言引起討論，孫鵬也第一時間護妻。他表示，妻子向來個性直率，想到什麼就說什麼，但絕非外界想像的魯莽，「我太太講話心直口快，她不是傻子，她能在演藝圈走到今天，當然有她的智慧。」她透露，夫妻倆目前仍住在同一棟樓，遇到事情也會互相溝通。至於外界的各種揣測與流言，她表示，只要沒有涉及名譽受損，夫妻倆都選擇不予理會，認為沒有必要一一回應。