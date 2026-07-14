盧廣仲兒時慘遭霸凌「爸媽看新聞才知」　長大遇加害者反應曝光

記者蔡琛儀／台北報導

盧廣仲原本上週五起一連三天在北流開唱，卻因巴威颱風攪局，改成上週日唱到今晚，他今天仍須抽空代言家扶基金會「無窮世代計畫」，談及難忘的暑假回憶，盧廣仲表示小學時跟阿公、阿嬤去印尼峇里島玩，「飛機起飛過程中，看著學校變得很小，因為小時候在學校有些煩惱，因為有些不好的經驗、被霸凌。」

▲盧廣仲曾多次透露自己兒時被霸凌。（圖／記者周宸亘攝）

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盧廣仲透露，小時候曾遭受言語謾罵以及肢體攻擊，現在有時回到台南老家還會遇到霸凌者，但不會特別怪罪對方，甚至還會和他們閒聊，「人生就是這樣，有時候他會對你壞，也會對你好，我還是健康長大，但希望這種事少一些。」

盧廣仲坦言，爸媽後來直到看新聞才得知這件事，「求救是很好的方法，如果再讓我回到那時候，或許可能會考慮求助，但我也是走到現在了，同時也有另個想法，上天安排這樣的難關給你，一定是相信你可以克服、學習，才會把這個題目丟給你」，也因此他才在演唱會上分享這些經歷。

▲盧廣仲演唱會期間抽空出席公益活動。（圖／記者周宸亘攝）

今天剛好是他的好友方大同43歲冥誕，盧廣仲透露有安排相關演出橋段，會盡量不讓自己太情緒化，也不忘向在天上的方大同喊「生日快樂」。不過他演唱會一票難求，許多歌迷敲碗他唱進台北大巨蛋，他則笑說有機會，對於今年再次錯身金曲歌王，他表示很平常心，「可以一直唱歌給歌迷聽，音樂是很美好的事情，得獎倒是其次」。」