二伯爸首發聲力挺蔡阿嘎夫妻！　「嘎家軍」群組內部打氣對話曝光

記者孟育民／台北報導

百萬YouTuber蔡阿嘎近日風波不斷，妻子二伯創立的親子品牌「HAHABABY」也接連捲入爭議。繼部分商品遭質疑神似日本品牌「SOU・SOU」後，又有網友比對指出，品牌至少10款服飾與配件疑似與MARKEY'S、CECIL McBEE、Viga Wang及niko and…等品牌設計概念相近，再度掀起抄襲討論。隨著事件持續延燒，多家日系品牌相繼回應，而蔡阿嘎夫妻至今仍未正面回應爭議。不過，二伯爸爸現身「嘎哥護衛軍」群組暖心幫加油，內部對話也隨之曝光。

▲蔡阿嘎、二伯至今尚未正面回應。（圖／資料照／記者孟育民攝）

二伯爸爸在群組中寫下：「對家庭負責，對員工照顧有加，成立好里家回饋社會，大家放心，這種人是倒不了的。」一席話讓不少擔心夫妻倆近況的粉絲相當感動，甚至直呼「看哭了」。

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▲▼「嘎哥護衛軍」內部對話曝光。（圖／讀者提供）

二伯爸爸聲援後，不少粉絲也紛紛留言力挺，「如此用心的團隊不能被打倒」、「長青樹不是當假的」、「阿公精神喊話，振奮人心」、「外面風雨再大，屋內溫暖就是最大的堡壘」、「要繼續支持HAHABABY，嘎哥才有底氣，讓嘎哥知道我們嘎粉都還在」，群組內幾乎一面倒為夫妻倆加油打氣。