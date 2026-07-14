呂文婉昔「信任親友慘賠400萬」　開庭見一幕傻眼：原來不是沒錢

記者王靖淳／綜合報導

資深媒體人呂文婉近日在臉書發文透露，自己因為拒絕借給一個學妹5萬元，結果被對方狠酸「同為單親媽」，貼文曝光後，立刻掀起網友討論。為此，她今（14）日再度發文，公開一件自己因信任親友，而慘賠400萬的傷心往事。

▲呂文婉。（圖／翻攝自Facebook／呂文婉get in TOUCH）

呂文婉再度發文分享一位粉絲的私訊，對方痛訴朋友當時以「爸爸生病要開刀」為由借錢，承諾三、四個月歸還，怎料一年半過去了，即便提出幾千塊慢慢還的方案，每次提到還錢對方口氣都很差，甚至「每天照樣吃喝玩樂、到處打卡，卻從來沒有主動提過還錢」。這段對話讓呂文婉心裡很有感，忍不住直呼許多人借錢時好聲好氣，等到要債時態度卻完全變了。



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呂文婉也公開自己塵封多年的慘痛體悟，她坦言，在多年前因為信任親友，大手筆投入了高達400萬元的金融投資，沒想到後來想把資金拿回來時，過程卻經歷了極其痛苦的折磨，在多次溝通、追討無果之下，最後只能無奈地選擇對簿公堂。

談起當初開庭審理的畫面，呂文婉至今依然記憶猶新，她表示自己永遠忘不了開庭那一天，對方神情自若、大搖大擺地走進法院，且「從頭到腳都是名牌」；反觀站在法庭裡的她，心裡滿是無助與驚恐。看著眼前的景象，她痛心直呼：「原來，妳不是沒有錢，只是選擇不還我的錢。」這也讓她之後對金錢的往來變得格外謹慎，這「不是冷漠，而是學會在幫助別人之前，先保護自己。」