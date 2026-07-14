72歲雙金歌王「年輕時帥到像張凌赫」！　翁倩玉證實了

記者蔡琛儀／台北報導

76歲旅日巨星翁倩玉將在8月29、30日在台北國際會議中心舉辦「陽光般的60周年演唱會－時間之歌」，10月15日更要前進東京，今（14日）她現身演唱會記者會，驚喜宣布加碼台中場，將於11月28日下午3點移師中興大學惠蓀堂開唱，粉絲、72歲雙金歌王沈文程也驚喜現身，帶著伴手禮太陽餅祝賀翁倩玉。

▲▼ 翁倩玉盛讚沈文程年輕時像張凌赫。（圖／大大娛樂提供）

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翁倩玉直誇沈文程年輕時就像演《逐玉》的大陸男神張凌赫，讓沈文程受寵若驚，他表示過去在餐廳駐唱時都會唱翁倩玉的金曲〈愛的魅惑〉，希望翁倩玉台中場演出順利、票房長紅，翁倩玉也祝福沈文程台南演唱會成功。

此外，翁倩玉主演電影《陽光女子合唱團》全台票房突破7.7億元，但該片在日前北影頒獎典禮上卻槓龜，只抱回觀眾票選獎，入圍最佳女配角獎的翁倩玉直呼：「觀眾很重要，很感謝大家喜愛這個電影，我沒關係，我很高興，入圍就很開心。」同時感謝台灣影評人協會頒給她最佳女演員，更說要把獎座放在客廳。

▲ 翁倩玉8月將開唱。（圖／大大娛樂提供）

而這次台北、台中、東京演唱會都有嘉賓，台北場先前已公開有白冰冰助陣，台中場則保密到家，日本場確定請到相識多年的演歌天后小林幸子以及資深演員中村雅俊助陣，談到小林幸子，她開心說：「我15歲就認識她，這次日本演唱會說要有客串，問她可以來嗎？她說OK可以啊，沒有通過經紀人聯絡，很高興，老朋友就是這樣。」