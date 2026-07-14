第三家日牌發聲！二伯品牌爆抄襲　niko and…採取動作曝「評估後續措施」

記者孟育民／台北報導

百萬YouTuber蔡阿嘎近日風波不斷，妻子二伯創立的親子品牌「HAHABABY」也接連捲入爭議。繼部分商品被質疑神似日本品牌「SOU・SOU」後，又有網友比對指出，品牌至少10款服飾與配件，疑似與MARKEY'S、CECIL McBEE、Viga Wang及niko and…等品牌設計概念相近，再度掀起抄襲討論。面對外界質疑，二伯至今尚未正面回應；繼SOU・SOU及MARKEY'S陸續發聲後，第三家遭點名的日系品牌niko and…也做出回應。

▲二伯品牌接連爆爭議，有網友檢舉HAHABABY的褲子設計神似niko and…。（圖／翻攝自HAHABABY、niko and…官網）

niko and…表示，已收到網友提供的相關資料，並迅速將HAHABABY商品與自家「MODE NORM CORE」牛仔拼接長褲」的比對資訊，轉交公司內部及相關專責部門處理。目前將先釐清事實經過，並從保護智慧財產權及維護品牌價值的角度，審慎評估後續處理方式，不排除採取必要措施。

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品牌也強調，將以負責任的態度認真面對此事，不辜負長期支持與信任niko and…的消費者，同時感謝網友主動提供資訊。