為了諾蘭拍《奧德賽》　IMAX開發新技更使用超跑材料

▲導演克里斯多夫諾蘭（左）與妻子身為製片的妻子艾瑪湯瑪斯（右）出席《奧德賽》首映會。（環球影片提供）



圖文／鏡週刊

導演克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）從小就對IMAX規格深深著迷，也很早便立志要使用IMAX膠卷攝影機拍攝一整部劇情長片。他表示：「我從大約16歲開始，就一直夢想著有一天能夠使用IMAX攝影機拍攝整部電影。」如今《奧德賽》（The Odyssey）再次把這個夢想往前推進一大步。

自《黑暗騎士》以來，導演諾蘭便開始在作品中使用IMAX膠卷攝影機拍攝部分重要戲份。當他開始與攝影指導霍伊特范霍特瑪合作後，更一次又一次突破IMAX攝影技術的可能性與極限。導演諾蘭說：「我們一直以來都像是IMAX的實驗白老鼠。」攝影指導霍伊特范霍特瑪同樣對這項拍攝技術充滿熱情，他表示：「只要曾經使用IMAX攝影機拍攝過一小段測試畫面，就會立刻理解它擁有的震撼力量。那是一台不會說謊的攝影機，擁有極佳的景深和解析度，呈現出的影像充滿自然的生命力，簡直就像藝術傑作。」

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長年以來，使用IMAX膠卷攝影機拍攝整部電影最大的障礙，一直都是攝影機運轉時發出的巨大噪音。在《奧德賽》之前，這個噪音讓IMAX攝影機無法拍攝近距離對白戲，因為演員幾乎必須大聲喊出台詞，才能蓋過攝影機運轉的聲音。麥特戴蒙（Matt Damon）曾形容，那種聲音就像是「有人直接在你臉前開著果汁機。」

直到導演諾蘭開始編寫《奧德賽》的改編劇本時，他發現這正是自己多年來夢想拍攝的那部IMAX電影。於是，他再次找上IMAX團隊，希望他們重新為下一代IMAX攝影機打造全新的隔音罩。「我去了IMAX公司，但沒有告訴他們我要拍什麼電影。」導演諾蘭說：「我只說：『我知道你們正在開發全新的攝影機。如果你們能想辦法替它打造一套真正有效的隔音外殼，讓我能夠直接錄製現場收音，那我們就保證會全程使用IMAX攝影機拍攝一部全新的電影。』他們真的接受了這個挑戰。」

最後的成果徹底改寫了IMAX攝影機的可能性。「我們進行測試，拍攝了一段影片。」攝影指導霍伊特范霍特瑪（Hoyte van Hoytema）表示：「當我們第一次看到這段影片以同步收音的方式投射到大銀幕上時，我們立刻知道，這套系統能夠讓我們拍出一部非常優美且極具特色的電影。」儘管如此，劇組對於全片使用加裝「基利」（Keighley）隔音罩的IMAX攝影機拍攝，仍抱持一定程度的疑慮。他們甚至在正式開拍時就已做好準備，只要有需要，就會立刻改用其他攝影機。

▲導演克里斯多福諾蘭（左）與攝影指導霍伊特范霍特瑪（右）。（環球影片提供）

加裝隔音罩後，一台IMAX膠卷攝影機重達近136公斤，不僅讓搬運與架設更加困難，也大幅增加了現場拍攝的挑戰。霍伊特范霍特瑪形容它「就像一個黑色的大冰箱」，拍攝時甚至會影響演員彼此的視線交流。另一項限制則來自膠卷本身，由於IMAX膠卷又大又厚重，一卷膠卷大約只能拍攝3分鐘，就必須停機重新裝填膠卷。

然而，這些限制都沒有讓導演諾蘭、攝影指導霍伊特范霍特瑪，以及《奧德賽》劇組退縮，每一項難題最後都找到了解決方法。6位劇組人員負責搬運加裝隔音罩的巨大IMAX攝影機；針對攝影機體積過大、影響演員視線交流的問題，團隊更打造了一套反光鏡系統，讓演員即使隔著攝影機，也能看見彼此的表演。

真正的關鍵考驗出現在拍攝進行到一半時。當導演諾蘭在伊塔卡王宮佈景拍攝一場由麥特戴蒙與安海瑟薇（Anne Hathaway）演出的重要對手戲時，這場對白密集且情感細膩的戲份，也成為整部電影最重要的測試。攝影指導霍伊特范霍特瑪表示：「我們是否真的能夠使用IMAX攝影機拍完整部電影，最重要的關鍵就是這場戲。到了拍攝這場戲時，我的變焦員基斯戴維（Keith B. Davis）斯已經學會以最快速度更換膠卷，而且那已經成為他的一項特殊技能。每次需要更換膠卷時，所有人都會自然停下來、保持安靜，讓基斯在不知不覺中俐落又迅速地完成換片，在我們還沒注意到的瞬間，攝影機就已經可以重新開始拍攝。一切都進行得非常順利，也就是在那一刻，我們終於知道，整部電影都可以使用IMAX攝影機完成拍攝，而且不需要任何備案。後來前往海外拍攝時，我們甚至連其他攝影機都沒有帶，只帶著IMAX攝影機一路拍到底。」

《奧德賽》全片共使用640,080公尺膠卷拍攝，總長度甚至超過加拿大多倫多到美國紐約之間的距離。劇組拍攝期間同時使用傳統IMAX膠卷攝影機與全新一代IMAX基利膠卷攝影機；全新IMAX基利膠卷攝影機採用的碳纖維零件，更與一級方程式賽車及高性能超跑所使用的材料相同，展現IMAX技術的最新突破。

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