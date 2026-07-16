《寡婦灣》火速續約第二季！小鎮搞鬼太精彩　每集都在致敬經典恐怖片

▲馬修瑞斯扮演鳥不生蛋的海島小鎮的市長，沒有手機訊號更沒有Wi-Fi，島上還有很多迷信的傳說，但他打定主意要振興觀光，結果發生一連串的怪事，反而引來一堆不怕死的觀光客。（Apple TV提供）



圖文／鏡週刊

Apple TV全球熱門口碑影集《寡婦灣》（Widow's Bay）以艾美獎（Emmy Awards）19項提名，火速宣佈續約第2季。這齣影集每一集都在跟影史經典的恐怖片致敬，但每一集的劇情卻又讓人忍不住拍案叫絕，在恐怖跟喜劇之間不斷挑逗觀眾的想像力。

《寡婦灣》的故事背景設定在一個看似平靜、實則暗潮洶湧的海島小鎮。馬修瑞斯（Matthew Rhys）所飾演的市長一心想振興這個陷入困境的社區，卻面臨重重挑戰，不僅島上沒有Wi-Fi、手機訊號時有時無，還得應付一群深信小島遭受詛咒的迷信居民。他渴望贏得居民的尊重，卻屢屢碰壁，在眾人眼中是個膽小懦弱之人。儘管如此，他仍決心為青春期的兒子打造更美好的未來，並將這座小島打造成熱門旅遊勝地。令人意想不到的是，他竟然成功吸引遊客紛紛造訪。然而，居民口中的警告也一語成讖，沉寂數十年後，那些曾被認為荒誕不經的古老傳說，開始一一成真。

[廣告]請繼續往下閱讀...

《寡婦灣》（Widow's Bay）自全球上線以來，迅速在爛番茄評論網獲得新鮮認證，並獲外媒一致盛讚，被譽為「年度最佳新影集」、「今夏最強影集」、「目前串流平台最令人驚喜的作品之一」、「前所未見的全新體驗」、「完美呈現」以及「寶藏影集」等高度好評。

▲隨著故事進展，寡婦灣小鎮果然陸續傳出各種怪事，也讓當地居民人心惶惶，但觀光客就是來這裡體驗怪事的呀。（Apple TV提供）

「從觀眾踏入《寡婦灣》的那一刻起，就被凱蒂迪波爾德、村井浩、馬修瑞斯以及整個團隊所打造的每一個詭異謎團、出乎意料的笑點和被詛咒的秘密深深吸引，」Apple TV節目主管Matt Cherniss表示，「這已成為一部人人熱議的話題，我們很興奮能看到全球觀眾持續熱情擁抱它，我們迫不及待要帶領大家重返《寡婦灣》開啟全新篇章。」談及第二季，主要創作人、製片兼監製凱蒂迪波爾德（Katie Dippold）則語帶玄機地表示：「第二季的故事將圍繞著島上美好的一切展開，沒有任何值得擔心的事情。」令人耐人尋味的描述，也為第二季埋下伏筆，也讓觀眾更加期待故事將如何發展。

更多鏡週刊報導

深度報導／橫掃全球成現象級狂潮 泰國百合劇「療癒、幸福與自信」台灣女同志瘋迷

《鐵拳教育》突顯教育環境不斷惡化 作家：班級經營變成修羅場

《艾蜜莉在巴黎》演員驟逝享壽69歲！ 家屬悲慟證實：突發嚴重漸凍症