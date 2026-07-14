評審嗆Rapper「AI會比你寫得好」！　功夫胖霸氣反擊掀火藥味

記者孟育民／台北報導

夏日限定愛奇藝自製綜藝《說唱巔峰對決2026》正在愛奇藝國際版熱播，自開播以來持續拿下綜藝類榜單冠軍。本季集結艾熱、功夫胖、ICE楊長青、彈殼、那奇沃夫等人氣選手，第一輪1對1搶位賽結束後，正式進入2對2 Rapper合作賽。

最新賽事中，Rapeter吳嘉軒搭檔功夫胖，帶來重新採樣張韶涵〈隱形的翅膀〉的作品《PeterPen（彼得潘）》。兩人以接力敘事方式，唱出年輕世代面對輿論與創作困境的迷惘，以及過來人對生活與情感的體悟，歌曲播出後獲得不少網友好評，直呼「本期第一神作」、「聽到想哭」。

▲吳嘉軒搭檔功夫胖帶來超炸演出。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

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不料到了講評環節，特邀「說唱好友」陳沁揚卻直言作品「挺失敗的」，認為歌詞過於簡單，甚至批評「AI會比你寫得好」，當場引發其他歌手反彈。功夫胖則回應，自己寫歌的目的就是「為了對抗AI」；就連對手Top Barry也替他緩頰，認為評論過於嚴厲，並表示歌曲只是想以簡單語言，傳達給年輕歌手該如何面對人生。

▲▼《說唱巔峰對決2026》激戰。（圖／iQIYI愛奇藝國際版提供）

另一場焦點則由節目三冠王艾熱搭檔早安，對上派克特與SHarK米爾艾力。賽前艾熱火力全開，不僅放話「我何必爭一個本來就屬於我的位置」，還嗆派克特「別拖SHarK後腿」，讓搭檔早安當場苦笑。艾熱與早安隨後帶來合作曲《走路帶著風》，兩人默契十足，最終成功拿下勝利；派克特與SHarK則以《零點十五》打造充滿電音派對感的舞台，同樣獲得不少好評。