施南生75歲病逝！蔡康永痛別一生伯樂「恩情曝光」　跪拜悼念惹鼻酸

記者孟育民／台北報導

香港資深電影製作人、名導徐克前妻施南生13日病逝，享壽75歲。她不僅是香港影壇的重要幕後推手，也是蔡康永踏入電視圈的伯樂。1994年，時任傳訊電視大地頻道總監的施南生力邀蔡康永主持《一千零一頁》與《流行都市》，開啟他的主持生涯。噩耗傳出後，蔡康永也感性寫下：「我昨晚找了一座女神的神像放在桌上，向女神跪拜了，謝謝施南生，為我打開了花園的大門。」

▲蔡康永緬懷施南生。（圖／翻攝自微博、蔡康永臉書）

回顧施南生一生，在香港電影黃金年代，徐克與施南生密不可分，1978年相識相戀後，1984年共同成立電影工作室，一人專注創作，另一人製片宣發，打造出《英雄本色》、《倩女幽魂》、《黃飛鴻》等經典作品。私下裡，施南生把徐克照顧得無微不至，兩人1996年在美國加州註冊結婚，外傳她相當喜歡小孩，但也退讓，達成不生共識，讓徐克能全心投身電影事業。

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2008年，徐克公開盛讚施南生「永遠都是最好的女人」。怎料3年後拍攝《龍門飛甲》期間，被傳在網上結識小33歲的「樂樂」，還譜出忘年戀曲，將對方聘為自己的私人助理，多次被拍到舉止親密，直到3年後施南生才鬆口證實已經離婚，還強調這是「兩個人的事」，與「第三個人」沒有關係。

