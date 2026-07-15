夏和熙新身份曝光「蠟燭兩頭燒」嘆：超級辛苦　葛兆恩退幕後力挺

記者黃庠棻／台北報導

都會寵物療癒直式影集《回來找你是真的》昨（13）日正式開鏡，以毛孩陪伴、離別與療癒為核心，監製暨導演蔡妃喬形容這部作品是「一封獻給所有毛孩家長的奇幻療癒情書」，希望陪伴每位曾經愛過毛孩的人學會好好說再見。

▲《回來找你是真的》舉行開鏡儀式。（圖／結果娛樂提供）

開鏡儀式由蔡妃喬率領製作人夏和熙、葛兆恩，以及主演吳承洋、羅章恩、呂慕堯、徐祥竣、許孟維、邱勝揚，特別演出的葛宸羽、日本歌手AKKUN（阿坤）共同出席。首度擔任製作人並身兼主演的夏和熙坦言，幕前幕後兩頭燒，壓力遠超乎預期，直呼「超級辛苦是真的」；而葛兆恩則退居幕後力挺新人，盼望讓更多新生代演員被觀眾看見。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《回來找你是真的》舉行開鏡儀式。（圖／結果娛樂提供）



《回來找你是真的》講述寵物用品店老闆井悟（呂慕堯飾），在愛犬阿領離世後始終無法走出傷痛。在神秘「引路人」苗肆貳（夏和熙飾）的引導下，阿領憑藉守護主人的強烈執念獲得轉生機會，以人類之身重返井悟身邊，展開一段既溫馨又逗趣的療癒日常。

▲《回來找你是真的》舉行開鏡儀式。（圖／結果娛樂提供）

然而，隨著阿領（羅章恩飾）認識其他轉生者，也開始發現獲得新生可能是另一場人生課題的開始。當重逢伴隨著再次分離的可能，井悟與阿領將在相聚與告別之間，重新學會愛、陪伴與珍惜，也體會生命最深刻的意義。

▲《回來找你是真的》夏和熙（左）、吳承洋。（圖／結果娛樂提供）



夏和熙在劇中飾演神秘角色「引路人」苗肆貳，原是一隻性格傲嬌的流浪貓，因緣際會成為引導寵物轉生的重要角色。身為轉生者的他，面對每一次寵物離別都格外感同身受，也因此展現出外冷內熱的一面。現實中屬於「狗派」的夏和熙，此次挑戰詮釋貓咪角色，透過觀察身邊養貓朋友的日常舉動來捕捉角色靈感。

除了演出，夏和熙更首度擔任戲劇製作人，親身投入幕前幕後的每個環節，坦言工作量超乎想像，笑說「忙到很想吐！」他也感嘆幕後製作工作的繁瑣與不易「有很多不為人知的事情都要撿起來做，所以我覺得每一位製作人都超級偉大。」

▲《回來找你是真的》邱勝揚（左起）、呂慕堯、羅章恩。（圖／結果娛樂提供）



吳承洋首次參與台灣直式影集拍攝，飾演轉生協會中階主管「方德峇」，外表看似嚴厲，實則將深厚情感隱藏於責任之中。他表示，方德峇對人的關愛總是有所克制「很多表面上看起來像是在管教的舉動，對我來說其實都是一種照顧。」

曾飼養過貓與狗的吳承洋，也對劇中探討的生命離別議題深有共鳴「希望每一隻離開的毛孩，都已在無痛的天堂，或踏上新的旅程。」談及與夏和熙合作，吳承洋透露，兩人相識逾十年，對方一直像哥哥一樣照顧自己，也是他十分敬重的前輩，這次能獲得他與導演的信任參與演出，讓他相當感動。

▲《回來找你是真的》羅章恩（左）、呂慕堯。（圖／結果娛樂提供）



《回來找你是真的》集結新生代演員呂慕堯與羅章恩搭檔演出，分別飾演主人「井悟」與轉生為人類的寵物狗「阿領」，攜手演繹人與毛孩跨越生死的深厚羈絆。首次詮釋「狗狗變成人」角色的羅章恩坦言，最大的挑戰是呈現阿領從不擅言辭到逐漸學會表達情感的轉變，因此開拍前特別觀察許多寵物與主人相處的影片，希望自然呈現狗狗與人類性格之間的反差。

呂慕堯則表示，期許透過角色讓觀眾看見「愛有很多不同的樣貌」，傳遞最純粹真摯的情感。他也笑說，井悟外表理性、內心感性，和自己有不少相似之處。家中曾養過一隻陪伴近15年的雪納瑞，也讓他將自己與毛孩相處的回憶融入演出，為角色增添更多真實情感。

▲《回來找你是真的》許孟維（左）、徐祥竣。（圖／結果娛樂提供）



另一段圍繞「主人與貓」的故事線，則由徐祥竣與許孟維共同演出。許孟維飾演轉生成人的貓咪「阿宙」，徐祥竣化身深情主人「鄭宇政」。許孟維回憶，當時初到劇組，對環境和夥伴都還不熟悉，沒想到與徐祥竣分組試戲後，很快便能跟上對方的節奏投入角色「跟他對戲會覺得很安心。」

徐祥竣則笑說，第一次見到許孟維時，就察覺他因緊張而雙手微微發抖，因此主動鼓勵他「你做什麼，我都能接住。」一句話也讓兩人迅速建立起信任感。除了在戲中守護阿宙，徐祥竣私下也是劇組公認的「氣氛製造機」，總能炒熱現場氣氛、帶動大家聊天互動，幫助原本較慢熟的演員很快打成一片。

▲《回來找你是真的》葛兆恩（右）現身力挺特別演出的姊姊葛宸羽。（圖／結果娛樂提供）



由於劇中新生代演員多為首次合作，開拍前劇組安排兩天一夜合宿，透過即興表演互動、角色交流與共同生活，提前培養演員間的默契，也讓大家更深入走進角色內心。其中邱勝揚笑稱，自己是劇組中唯一能與「真狗」對戲的演員，沒想到看似有趣的安排，卻意外成為他突破自我的契機。

邱勝揚直言，童年曾有被黑狗咬傷的經驗，過去一直對狗狗抱持距離感「其實不太敢靠近牠們」，但這次與劇中毛孩相處後，逐漸發現狗狗其實非常溫柔可愛，也讓他慢慢與過去的恐懼和解，甚至萌生想養狗的念頭。

▲《回來找你是真的》葛宸羽（左）與日本歌手AKKUN（阿坤）。（圖／結果娛樂提供）



日本歌手AKKUN（阿坤）特地提前來台參與合宿訓練，雖然初期面臨語言隔閡，仍透過音樂與肢體互動快速融入拍攝團隊，不僅與演員們建立良好默契，也為劇組增添不少歡樂氣氛；葛宸羽則特別演出「引路人協會理事」一角，再次力挺弟弟葛兆恩打造的新作品。

開鏡當天，身兼製作人的葛兆恩也專程到場探班，為姊姊加油打氣，姊弟倆在幕前幕後相互扶持。葛宸羽表示，很開心能參與弟弟用心打造的作品，未來希望持續挑戰更多元的角色。葛兆恩則期盼透過《回來找你是真的》集結不同世代與背景的演員，激盪更多創作火花，為台灣影視產業注入更多元的能量。



都會寵物療癒直式影集《回來找你是真的》由蔡妃喬身兼監製、導演與編劇，夏和熙、葛兆恩擔任製作人，集結夏和熙、吳承洋、羅章恩、呂慕堯、徐祥竣、許孟維、邱勝揚、葛宸羽，以及日本歌手AKKUN（阿坤）等人共同演出，預計於今年正式與觀眾見面。