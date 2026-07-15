天天淚崩瀕臨憂鬱！曾智希八點檔婚姻決裂「躲角落痛哭10分鐘」吐心聲

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《豆腐媽媽》劇情持續掀起高潮，平均收視突破3.33，曾智希飾演的「李文英」嫁入萬家後，一肩扛起萬家事業，卻因萬家商標事件引爆家族紛爭，不僅親情撕裂，與丈夫萬人傑（曾子益飾）的婚姻也走向決裂。

▲曾智希近日在《豆腐媽媽》情緒戲份吃重。（圖／民視提供）

接連上演情緒爆發戲碼，讓曾智希坦言，角色帶給她極大的心理壓力，甚至一度走不出角色，拍完戲仍久久無法平復情緒，她表示，近期拍攝內容幾乎都是沉重戲碼「最近的戲都蠻沉重的，所以其實影響我情緒蠻多的。」

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▲曾智希近日在《豆腐媽媽》情緒戲份吃重。（圖／民視提供）

曾智希透露，不只是天天哭戲，劇情更一路演到家人決裂、夫妻感情破裂，每場戲都需要投入大量情感，讓她拍攝期間情緒始終處於低潮。她更分享一場讓自己至今印象深刻的戲，就是向劇中丈夫萬人傑提出離婚後，情緒完全潰堤。

▲曾智希近日在《豆腐媽媽》情緒戲份吃重。（圖／民視提供）

對此，曾智希直言「那場戲拍完，我就一個人躲在攝影棚的角落，大家都已經收工了，我還一直哭、一直哭，大概哭了十分鐘。」她表示，當下必須讓自己把情緒宣洩完，才能真正離開角色「不然那個情緒會一直跟著，甚至回到家都會很憂鬱。」

▲曾智希近日在《豆腐媽媽》情緒戲份吃重。（圖／民視提供）

而曾智希坦言，演員最大的挑戰就是如何在投入角色與抽離角色之間取得平衡，尤其近期劇情接連高潮，每次拍攝都像經歷一次情緒洗禮，也讓她更加體會演員工作的不容易。

▲曾智希近日在《豆腐媽媽》情緒戲份吃重。（圖／民視提供）

談到戲外話題，曾智希也被問到是否期待與老公陳志強在《豆腐媽媽》中有更多對手戲。她笑說，其實兩人之前已經有一起對過戲，只是沒有真正屬於兩人的完整對手戲。至於是否會向劇組許願安排夫妻同框，她則立刻笑著婉拒「沒關係，先不要。」

▲陳志強。（圖／民視提供）

曾智希笑說，目前兩人在劇中分屬不同故事線，反而意外成了最大的幸福「因為我們家有養一隻狗，不同線才會有時間去遛狗。」她打趣表示，如果夫妻倆都在同一條故事線，同時忙著拍戲、一起早出晚歸「那狗狗就會很可憐，會很長時間一個人在家。」