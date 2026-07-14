直擊曾沛慈「騎共享單機車」逛台北！　奪《浪姐》冠軍身價暴漲

▲7/8，14：07，頂著豔陽，曾沛慈騎著YouBike當交通工具。



圖文／鏡週刊

曾沛慈因《乘風2026》（浪姐7）事業翻紅，傳出一場商演從人民幣20萬元（約新台幣94萬元）狂飆數倍，但就算賺得盆滿缽滿，她回到台灣後，走的仍是平民路線，不但騎YouBike會友、搭捷運看耳鼻喉科，到最後騎著共享機車返家，大明星過著她的小日子。

曾沛慈因奪得陸綜《乘風2026》總冠軍，人氣居高不下，隔週一次的商演、代言及影視OST等各種工作紛紛登門邀約，且接下來還有舉辦巡迴演唱會的計畫，工作邀約排得滿滿當當。而在下半年忙碌行程開始前，她則回到台灣先顧好自己的嗓子。

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▲曾沛慈因陸綜《乘風2026》，演藝事業翻紅。（翻攝自曾沛慈微博）

返台尬聊 騎共享機車

本刊於8日午後2點，在北市東區遇上了正準備出門會友的曾沛慈，素顏的她頭戴黃色棒球帽，身穿白T配迷彩七分褲，擔心被炎夏的紫外線曬黑，還反穿了一件藍色薄外套，腳上則是白襪加拖鞋，打扮相當隨興低調。

▲7/8，14：10，騎不到500公尺，曾沛慈走路到北市大安路與朋友聚會。

▲7/8，18：30，曾沛慈（右）與2位友人喝咖啡4小時後，3人才一起離開餐廳。

出門後曾沛慈直接走到自家社區旁的YouBike租借處，騎著腳踏車到大安路上相當有名且熱門的早午餐M One Cafe，與兩位女性好友相聚，三個女人聚在一起喝咖啡聊是非，這一聊就聊了4個小時，直到晚上6點半才結束，隨即在抱抱中各自分開。此時，曾沛慈並未直接返家，反而戴著口罩搭捷運文湖線至復興南路二段上的耳鼻喉科，掛號後，乖乖坐在候診區，等候看診。約莫20分鐘後，終於完成複診並拿藥。

原以為之後曾沛慈會搭計程車回家，沒想到她用手機租借了診所前的wemo共享機車，並拿出置物箱裡的拋棄式頭套，整整套了兩層在頭上，在戴上公用安全帽前，還認真先聞了一下有無異味，隨後就消失在下班車陣中。

▲7/8，19：22，因之前一度面臨失聲危機，曾沛慈乖乖到診所看診治療，結束後拿著藥袋離開。

▲7/8，19：26，曾沛慈戴著兩層拋棄式頭套，還用鼻子認真聞了下共享機車的安全帽，探查有無異味。

▲7/8，19：28，曾沛慈熟練的騎著共享機車，一下子就消失在下班車陣中。

一度失聲 認真護金嗓

▲曾沛慈（中）和參加《乘風2026》的姐姐們，逗趣合照。（翻攝自曾沛慈微博）

其實早在6月中，曾沛慈參加《乘風2026》期間，一度因免疫力失守，罹患了急性咽喉炎與鼻炎，導致她聲帶嚴重腫脹且無法正常閉合，喉嚨甚至痛到「吞口水如刀割」，一度面臨失聲危機。當時醫師嚴厲警告她必須暫停過度使用聲音，若勉強硬唱，聲帶可能產生永久受損或長息肉。她也在自己的社群網站中提及「我的聲音很容易啞掉，練唱後也會感覺到喉嚨不適感，不能唱太久或使用聲音太久」。

或許就是當時埋下的病根，曾沛慈至今仍得準時到耳鼻喉科報到，徹底治療喉嚨及聲帶，確保職業生涯不受影響，畢竟她接下來還有接不完的商演以及籌備中的演唱會。

▲曾沛慈（中）、黃燦燦（左）與淡淡（右）在節目中展現深厚的團魂，加上融洽的互動而受到觀眾喜愛。（翻攝自乘風2026微博）



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