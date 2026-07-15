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原來這麼會唱！BL劇男星隱藏歌喉解鎖　「越南歌王」跨海指名合唱

記者黃庠棻／台北報導

曾在人氣台式 BL 劇《約·定》中，以高挑身材與溫暖深情的「言兆綱」一角累積不少死忠粉絲的台灣新生代演員廖偉博，近期又有驚喜大動作。平時多以戲劇、廣告與舞台劇作品和大家見面的他，這次不僅「演而優則唱」，更收到越南國民級實力唱將 Quang Vinh（陳光榮）的合作邀請。

▲Quang Vinh（左）與廖偉博合作。（圖／Quang Vinh提供）

▲Quang Vinh（左）與廖偉博合作。（圖／Quang Vinh提供）

在越南擁有「夜鶯王子（Hoàng Tử Sơn Ca）」美譽、並在河內開過萬人演唱會的 Quang Vinh，以溫暖深情的嗓音陪伴一整代越南人長大；這次他特別跨海「點名與台灣演員廖偉博合作」，雙帥強強聯手，攜手合唱全新深情單曲〈想哭時抱著我〉。

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▲Quang Vinh（左）與廖偉博合作。（圖／Quang Vinh提供）

▲Quang Vinh（左）與廖偉博合作。（圖／Quang Vinh提供）

越南人氣歌手 Quang Vinh 近期發行全新概念專輯《Tim》（越語：心），其中備受矚目的深情主打〈想哭時抱著我〉在一個月內接連釋出三支 MV，而壓軸登場、備受期待的「台灣版」MV，更是特別邀請到台灣潛力男星廖偉博助陣合唱與主演。

▲Quang Vinh（左）與廖偉博合作。（圖／Quang Vinh提供）

▲Quang Vinh（左）與廖偉博合作。（圖／Quang Vinh提供）

私底下其實對音樂抱有極大熱忱的廖偉博，在收到Quang Vinh的跨海邀請時毫不猶豫便答應。令人驚豔的是，廖偉博這次不只在MV中發揮招牌的細膩演技，更大展隱藏版好歌喉，與 Quang Vinh 進行了深情的台越深情合唱。

▲廖偉博。（圖／Quang Vinh提供）

▲廖偉博。（圖／Quang Vinh提供）

廖偉博溫柔而深邃的聲線，搭配他對情緒的敏銳捕捉，為這首歌注入了截然不同的靈魂層次，讓不少一直關注他的粉絲在聽完後驚喜直呼「原來偉博不只會演，還這麼會唱！」、「兩個人的嗓音搭配在一起，真的有一種被深深治癒的平靜感！」

▲廖偉博。（圖／Quang Vinh提供）

▲廖偉博。（圖／Quang Vinh提供）

這次〈想哭時抱著我〉台灣版MV拋開傳統的輕鬆Vlog形式，展現了濃厚的電影美學。導演Lương Sơn與攝影指導Khánh Ngô以「另一個我」為核心靈感，將台北既寫實又浪漫的氛圍完全捕捉。MV 大量取景於台北街邊咖啡館、公車站、熙來攘往的十字路口與高樓天際線，將大家熟悉不過的台北日常，轉化為超有質感的平行宇宙。

▲廖偉博。（圖／Quang Vinh提供）

▲廖偉博。（圖／Quang Vinh提供）

劇中，Quang Vinh飾演一位事業有成、卻在都市繁華中感到莫失莫忘的孤獨男子；而廖偉博則化身為一位生活平凡、安靜內斂的「城市守望者」。導演巧妙運用「平行剪接」技術，讓Quang Vinh的「白日明亮卻疏離」與廖偉博的「黑夜寂靜而深沉」產生強烈對比。

▲Quang Vinh（左）與廖偉博合作。（圖／Quang Vinh提供）

▲Quang Vinh（左）與廖偉博合作。（圖／Quang Vinh提供）

最讓人印象深刻的，莫過於 MV 尾聲的戲劇化轉折，兩個看似處於平行時空、走在不同軌跡的靈魂，最終在火車月台的兩側隔空相遇、望向彼此。然而，當一列火車疾馳而過後，月台上卻只剩下了Quang Vinh獨自一人的身影。

▲Quang Vinh。（圖／Quang Vinh提供）

▲Quang Vinh。（圖／Quang Vinh提供）

這個神祕的結尾設計，貼切地呼應了整支 MV 的核心隱喻，我們以為在偌大的城市裡找到了陪伴，最後才明白，那是內在的「另一個自己」正在安撫著彼此的傷痕。正如Quang Vinh所分享，他非常喜歡這種「陌生人各自生活，卻在某個交會點彼此理解、產生共鳴」的概念，希望這首關於面對傷口、學會自我療癒的作品，能夠擁抱每一個需要陪伴的靈魂。

▲Quang Vinh。（圖／Quang Vinh提供）

▲Quang Vinh。（圖／Quang Vinh提供）

談到為何將這支壓軸作品設定在台灣？Quang Vinh坦言自己其實來過台灣非常多次，但這次與廖偉博的合作感受格外特別「每次來到台灣，我都覺得周遭的氛圍很輕柔，即使台北的城市步調熱鬧繁忙，卻依然能給人一種『被療癒』的安定感。」他表示，當初在尋找第三版 MV 的靈感時，腦中第一個浮現的就是台灣。

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