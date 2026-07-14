湯姆克魯斯「挺啤酒肥肚」蒼老造型曝光！　出道46年差點沒認出

記者黃庠棻／台北報導

台灣影迷最愛的好萊塢巨星「阿湯哥」湯姆克魯斯，即將迎來演藝生涯全新里程碑。他首度攜手曾以《鳥人》、《神鬼獵人》勇奪奧斯卡最佳導演的名導阿利安卓崗札雷伊納利圖合作新片《挖掘者》，今日正式釋出官方預告並將於今年10月1日在台上映。

▲《挖掘者》由湯姆克魯斯主演。（圖／華納兄弟提供）

阿湯哥在片中飾演富可敵國的世界級首富「洛克威爾」，以一頭灰白亂髮、蓄鬍、挺著啤酒肚的全新造型震撼亮相，顛覆過去46年來的銀幕形象，堪稱從影以來最大膽轉型。

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劇情描述格陵蘭冰川出現巨大裂縫，引爆足以摧毀全球經濟的末日危機，預估將造成高達18兆美元的驚人損失，世界各國陷入前所未有的混亂，阿湯哥挺身而出、扭轉世界命運，讓這部融合災難、黑色幽默與政治諷刺的新作，瞬間成為影迷熱議焦點。

▲《挖掘者》由湯姆克魯斯主演。（圖／華納兄弟提供）

湯姆克魯斯從影46年來，始終以親身上陣挑戰極限特技、敬業拚命的銀幕英雄形象深植人心，近年更憑藉《捍衛戰士：獨行俠》與《不可能的任務：最終清算》再創票房高峰，持續證明他無可取代的巨星魅力。

然而在《挖掘者》中，湯姆克魯斯徹底拋開過去的動作英雄包袱，不再是拯救世界的超級特務，而是化身運籌帷幄、掌握全球局勢的億萬富豪，以截然不同的成熟魅力迎戰世界末日。

▲《挖掘者》由湯姆克魯斯主演。（圖／華納兄弟提供）

在最新預告中，湯姆克魯斯冷靜分析全球局勢，拋出一句句充滿黑色幽默的犀利台詞，包括「我們控制不了大自然，至少可以帶風向」、「其他方法都失敗了，你就用真相打擊他們，用殘酷真相打擊他們」，展現洞悉人性與政經局勢的領袖氣場。這次阿湯哥突破性的演出，也被外媒視為是他近年最具挑戰性的角色之一，更被看好有望再次問鼎奧斯卡演技獎項。

《挖掘者》故事講述全世界最有權勢的男人展開一場瘋狂的救援行動，為了在他引發的一場大災難摧毀一切之前，證明自己才是全人類的救星。湯姆克魯斯領銜主演片名同名角色，堅強的演員陣容還包括里茲阿邁德、約翰古德曼、奧斯卡獎提名女星桑德拉惠勒、麥可斯圖巴、奧斯卡獎提名男星傑西普萊蒙、羅伯特約翰伯克、艾瑪達西、柏恩高曼以及蘇菲魏爾德。

導演阿利安卓崗札雷伊納利圖率領的幕後工作團隊包括他的長期合作夥伴，奧斯卡獎得主攝影指導艾曼努爾盧貝茲基、剪接師康納奧尼爾與奧斯卡獎得主史蒂芬米里奧尼；奧斯卡獎提名服裝設計師賈桂琳威斯特；奧斯卡獎得主妝髮設計師亞力山卓伯托雷茲；奧斯卡獎提名選角指導法蘭辛梅斯勒；奧斯卡獎得主美術指導丹尼斯蓋斯納與理查強森；奧斯卡獎得主假體特技化妝設計師辻一弘，以及配樂師科斯莫謝爾德雷克。