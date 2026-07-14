孫盛希鬆口認愛高帥男友！　自立門戶3個月...直接三喜臨門

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后孫盛希睽違2年推出EP《The Taste Of…》，今（14）日舉辦記者會暢談發片心情，這也是她開設公司「艾提企劃」後首度公開現身，更預告將於7月底啟動全新巡演，將到大陸、韓國、馬來西亞、台北等不同城市開唱，她也鬆口已有穩定交往一年多的男友，可說是三喜臨門。

▲孫盛希愛情事業兩得意。（圖／艾提企劃提供）

孫盛希在媒體逼問下坦言現在有男友A先生，對方是比她大幾歲的溫柔的高帥肌肉暖男，但不是台灣人，也否認是她現在公司的股東，但是否也是音樂人，孫盛希沒有正面否認，頻頻哀嚎求饒，不過她還是甜讚男友可以讓她開心做自己，「相處都不會有壓力，但他比較木訥。」

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她這次EP收錄歌曲〈Falling in the love〉，被問到是不是為男友而寫，孫盛希大笑說是想著男神張凌赫唱的，身為粉絲的她，更說張凌赫比男友帥，甚至有時太投入戲劇男友還會吃醋，相當逗趣。

▲孫盛希推出睽違2年的全新EP《The Taste Of…》。（圖／艾提企劃提供）

相當有生意頭腦的她，餐酒館副業也經營得有聲有色，開張4年半來一年最高營業額達到2000萬元，還有投資股票約百萬元，6年前在疫情期間更在信義區置產，目前獨立開公司3個月，孫盛希已砸下200萬左右。

而她在滾石唱片待了14年，還奪下金曲歌后，唱片公司相當支持她自立門戶，「公司知道我有這樣的夢想，也有談過投資等各種合作模式，現在是發行、詞曲我們都有合作。」孫盛希說：「我在想以後不當歌手的話，要怎麼繼續我的工作，希望可以透過這個公司幫助到需要海外線、需要我幫助的人們。」