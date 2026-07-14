SJ-83z推手是神童！台灣北、高見粉絲　利特：請大家指紋磨平搶票

記者吳睿慈／綜合報導

「韓流帝王」SUPER JUNIOR推出全新小分隊SUPER JUNIOR-83z，由同為1983年出生的利特與希澈組成。小分隊起源使於《SUPER SHOW》安可演唱會時的特別舞台，當時只有希澈沒有小分隊，卻遭到神童強力反對，建議他與利特組成一組，於是誕生了SUPER JUNIOR-83z。

▲▼SUPER JUNIOR-83z推手是神童。（圖／SM Entertainment提供）



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利特與希澈除了年齡相同以外，性格與工作風格等各方面都截然不同，也因此激盪出獨特的化學效應，小分隊的出道專輯除了收錄展現兩位成員截然不同魅力的作品外，也收錄各自的Solo曲，專輯發行後，SUPER JUNIOR-83z也將展開橫跨亞洲九地的首次Fan-Con巡演，並10月和11月分別在高雄和台北演出。

新歌MV以虛構的「83號公車」為故事主軸，由包含SUPER JUNIOR成員神童在內的walala studio團隊操刀，首次挑戰情感演技的利特與希澈，不僅親自提出許多創意構想，也在拍攝現場積極研究不同的演出方式。

▲SUPER JUNIOR-83z即將來台。（圖／SM Entertainment提供）



隨著首次亞洲Fan-Con巡演《1983》即將展開，利特與希澈也分享了近況。希澈坦言，準備小分隊活動的過程幾乎沒有壓力，反而一直抱著興奮又幸福的心情投入，因為想到有粉絲的支持，就充滿了動力；利特則會在沒有行程時透過打高爾夫球來調適身心。對於即將於10月及11月前往高雄、台北演出，利特向E.L.F.喊話「大家千萬不要錯過！拜託要狂點到連指紋都磨光，一定要來聽希澈和我的音樂」，展現對與台灣E.L.F.見面的滿滿期待。SUPER JUNIOR-83z首張迷你專輯《Promise》已在台數位發行，共收錄6首歌曲。