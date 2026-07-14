陳意涵PO文道歉！北影頒獎到一半「害我忘記」大喊完蹲下：搞砸了

記者潘慧中／綜合報導

陳意涵12日和楊貴媚一起在第28屆台北電影獎頒發傑出技術、最佳女配角獎時，卻意外頻繁卡詞，頓時掀起廣大網友討論。事隔兩天，她14日在社群平台發文道歉了，「我對不起大家。」

▲陳意涵14日發文道歉。（圖／翻攝自Instagram／chenyihan1112）



陳意涵當天為了傑出技術獎發表引言時，始終講不好「技術者的心血被大家看見」這段台詞，還一度對台下觀眾大喊，「你們在那邊一直…一直講…我剛剛都背得很好，你們在那邊一直那麼熱情害我忘記…。」

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▲▼陳意涵發表引言卻頻卡詞。（圖／翻攝自YouTube／台北電影節）



身旁的楊貴媚伸手想制止，陳意涵堅持講好那段台詞後，轉頭問前輩：「怎麼辦？我是不是搞砸了？」對方連忙稱讚她表現得很棒，並誇獎她「跟技術獎一樣很執著，一定要把那個正確的事情講出來」。

▲楊貴媚出面救場。（圖／翻攝自YouTube／台北電影節）



但陳意涵依然很懊惱，還一度直接在台上蹲下。楊貴媚出面救場後，陳意涵仍對自己接的話不太滿意，連忙對前輩說：「我又講錯了。」但楊貴媚仍笑笑地說沒關係。

▲陳意涵還一度突然蹲下。（圖／翻攝自YouTube／台北電影節）



對此，陳意涵14日在社群平台懊惱地說，「可惜，背了2天的詞也是白費，我對不起大家，但還是很開心的一個晚上，最後吃了海膽和牛火鍋，我懲罰自己只有吃一口。」