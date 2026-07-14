賈永婕PO隋棠、千千合照　放話喊：美女們在一起不一定相殺

記者王靖淳／綜合報導

台灣跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》播出後引發熱議，然而，在最新一集中，總召隋棠和內場千千因調換分工的問題，掀起觀眾熱烈討論。為此，身為製作人之一的賈永婕事後也透過臉書發聲了！

▲賈永婕PO隋棠、千千合照。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

賈永婕近日在臉書發文，並曬出一張自己與隋棠及千千的合照，透過她分享的照片可見到，她身穿一件白色上衣，站在畫面最前面，將手向前延伸掌鏡自拍，側身與後方的隋棠、千千緊密同框。照片中，隋棠與千千都穿著工作服，頭上戴著同款廚師帽，並對鏡頭露出開心的表情。

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格外引人注意的是，賈永婕配文寫道「美女們在一起不一定相殺⋯我們是相愛相挺的辦桌台灣隊。」貼文曝光後，立刻引發關注，同時也被不少網友視為是在針對近期的風波發聲。此前，《請世界吃桌》最新一集中，總召隋棠表示「學做菜是參加節目的初衷」，希望和千千調換職位進內場。儘管千千委婉表達對語言能力的擔憂，但隋棠仍堅持立場表示：「如果一直走在自己安心的道路，結果反而沒那麼感動。」千千最終雖主動與隋棠擊拳打氣、接受挑戰，但仍引許多觀眾質疑隋棠的行為有些自私。