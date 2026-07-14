副歌第一句就眼眶紅！曾敬驊、王淨、高捷接唱〈魯冰花〉影片瘋傳

記者黃庠棻／台北報導

台灣經典國民電影《魯冰花》上週全台上映後，迅速掀起觀影熱潮，不畏強颱巴威風雨來襲，仍澆不熄觀眾想進戲院欣賞數位修復的經典電影的熱情，票房截至目前突破200萬元。許多觀眾紛紛在社群分享觀影心得「一聽到前奏就哭了！」、「主題曲就像催淚彈直接往臉上砸過來！」

▲《魯冰花》上週全台上映後，迅速掀起觀影熱潮。（圖／國家電影及視聽文化中心提供）

電影上映37年後，依舊讓不同世代在戲院裡紅了眼眶，也讓那句「閃閃的淚光魯冰花」再次成為社群最熱門的經典歌詞。隨著電影熱映，片方也在社群發布「眾星合唱接力」影片，邀集曾敬驊、王淨、林道禹、禾浩辰、高捷、吳震亞、曹佑寧、黃迪揚、大元、高伊玲、陳姸霏、張懷秋、黃冠智等跨世代影人與創作者輪番接唱〈魯冰花〉。

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▲《魯冰花》上週全台上映後，迅速掀起觀影熱潮。（圖／國家電影及視聽文化中心提供）



短短兩分鐘，宛如一場跨越世代的大合唱。影片曝光後迅速掀起轉發熱潮，讓不少觀眾邊看邊跟著哼唱，許多網友留言「副歌第一句眼眶就熱了。」更有影迷笑稱：「拜託別再唱下去！真的太好哭了！」

▲《魯冰花》上週全台上映後，迅速掀起觀影熱潮。（圖／國家電影及視聽文化中心提供）



除了社群熱議外，戲院現場也出現許多動人畫面，散場時不少觀眾一邊擦眼淚、一邊低聲哼著〈魯冰花〉離場，甚至有人在片尾字幕播畢後仍遲遲不願起身，也有首次進戲院觀看《魯冰花》的年輕觀眾分享「原本以為是爸媽年代的電影，沒想到看到後半段完全忍不住落淚，現在終於懂為什麼這部片會被叫做國民電影。」

▲《魯冰花》上週全台上映後，迅速掀起觀影熱潮。（圖／國家電影及視聽文化中心提供）

而這股《魯冰花》熱潮還將延續，本週六（18日）將於台北信義威秀影城舉辦特別活動「那那大師K歌場」，邀請知名網紅那那大師與觀眾在電影播放完畢後，一起在大銀幕前放聲合唱〈魯冰花〉。片方預告，當天不僅有全場大合唱橋段，還將邀請觀眾同時打開手機燈光，讓整座戲院瞬間化身滿天星海，重現歌詞中「天上的眼睛眨呀眨」的經典畫面，宛如把〈魯冰花〉唱進夜空裡。

▲《魯冰花》上週全台上映後，迅速掀起觀影熱潮。（圖／國家電影及視聽文化中心提供）

活動消息公布後不少影迷直呼「終於可以在戲院大聲唱！」、「準備帶衛生紙和手電筒進場。」「那那大師K歌場」將於明（15）日上午11:00開放網路預訂與現場購票。由東森電視事業股份有限公司授權國家電影及視聽文化中心數位修復及代理發行的台灣經典電影《魯冰花》，全台現正熱映中。