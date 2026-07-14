針穿臉再割舌流血！《粽邪4》赴印尼驚見「震撼儀式」全劇組嚇傻

記者黃庠棻／台北報導

台灣正宗驅魔恐怖片《粽邪》系列最新續作《粽邪4：坤蒂拉娜》將於8月27日（四）全台上映。電影由監製鄒介中、導演廖士涵再度攜手合作，集結陳雪甄、許安植、陳博正、劉國劭、胡語恆等演員參與演出。

▲《粽邪4：坤蒂拉娜》將於8月27日全台上映。（圖／華影提供）

電影《粽邪4：坤蒂拉娜》這次將恐怖觸角延伸至東南亞，首度跨海遠赴印尼進行實地拍攝，深入當地取材亞洲禁忌邪靈「坤蒂拉娜」的傳說。劇組今（14）日發佈首支幕後花絮，揭開當地真實宗教儀式神秘面紗，全劇組保持著敬畏的心，卻直言「毛骨悚然！」

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▲《粽邪4：坤蒂拉娜》將於8月27日全台上映。（圖／華影提供）

《粽邪4：坤蒂拉娜》耗時三年籌備，此次將世界觀拉至海外，團隊首度跨海前往印尼高規格拍攝。第一次踏上印尼拍片的導演廖士涵坦言「很多人聽到我們要到印尼拍坤蒂拉娜，第一句話都是『你們很有勇氣』！」

▲《粽邪4：坤蒂拉娜》將於8月27日全台上映。（圖／華影提供）

陳雪甄則表示，開拍前充滿期待與新鮮感。許安植也分享，面對陌生的文化與環境會讓人感到不安，但這種未知與恐懼感，反而對詮釋恐怖片有極大的幫助。

▲《粽邪4：坤蒂拉娜》將於8月27日全台上映。（圖／華影提供）

這趟拍攝，也讓全劇組親眼見證印尼神秘宗教文化，開鏡當天，劇組集結三大宗教儀式一同為電影拍攝祈福，其中最令人震撼的是，印尼在地宗教顧問的傳統祈福儀式。導演廖士涵形容「宗教顧問拿起刀劍往自己背上砍，更讓我頭皮發麻是他以針刺穿臉頰再伸出舌頭，用刀劃破舌頭，裂痕開始流血，我們每個人眼睛都避開不敢看！」

▲《粽邪4：坤蒂拉娜》將於8月27日全台上映。（圖／華影提供）

更神奇的是，宗教顧問退駕後，導演上前關心，顧問竟毫無痛感、舌頭完好如初。導演廖士涵透露，我們片中所有驚心動魄的東南亞宗教表現，都以當地真實文化與信仰為基礎拍攝，希望帶給觀眾前所未見的恐怖體驗。

▲《粽邪4：坤蒂拉娜》將於8月27日全台上映。（圖／華影提供）

在片中飾演阿怪的劉國劭透露，這是自己第一次參與同時集結「兩種道教、一種伊斯蘭教」共同祈福的電影拍攝，神聖且神秘的氛圍，非常印象深刻；陳雪甄則在現場一度感動到眼眶泛淚，她感性表示「看到不同文化、不同宗教的大家，彼此祝福與合作，想要一起把電影拍好，真的很感動。」

▲《粽邪4：坤蒂拉娜》將於8月27日全台上映。（圖／華影提供）

這次由佳敏（許安植飾）帶著馗爺一起到印尼，跟坤蒂拉娜對決，怎麼去驅這個魔，監製鄒介中表示「印尼民間傳說極多，充滿了神祕感，進戲院就可以感受到我們粽邪4的突破與誠意，跟以往有很大的不同。」

▲《粽邪4：坤蒂拉娜》將於8月27日全台上映。（圖／華影提供）

2026鬼月最受矚目的台灣正宗驅魔恐怖片《粽邪4：坤蒂拉娜》耗時三年製作，全面升級《粽邪》宇宙，以台灣宮廟民俗文化為根基，迎戰亞洲禁忌厲鬼傳說。將於今年農曆七月中元節8月27日（四）中元開壇上映。