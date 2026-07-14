虛擬偶像即將進軍樂壇　陳鎮川：「如果得金曲獎就麻煩了」

記者葉文正／台北報導

HTC VIVE ORIGINALS全新虛擬偶像選秀節目《VPOP ASIA》將在7月18日首播！今（14日）於HTC總部舉辦首播記者會，節目監製陳鎮川是金曲獎御用製作人，他被問到，如果虛擬偶像入圍金曲獎，是否可以出席領獎或是演出，陳鎮川笑說：「如果得獎就麻煩了，但是幕後真人不會讓他露臉。」

▲陳鎮川談虛擬偶像進軍歌壇參加金曲。（圖／記者湯興漢攝）

監製陳鎮川則說節目成本很高，但是《VPOP ASIA》後期只做到第三集，目前還不知花了多少錢，最後獲得冠軍者，可以組團、發片、辦演唱會等等，當然也可以參加金曲獎，但是得獎就麻煩了，因為不能以真人形式出現，參賽者整天都要穿著緊身服，還要憋尿，上廁所時看到他們都在練唱，但是光歌曲版權就要一千萬。

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▲VPOP ASIA 記者會，監製陳鎮川(左)與劉思銘出席。（圖／記者湯興漢攝）

這次節目請來眾多知名音樂人評審，音樂製作人剃刀蔣曾與多位天王天后合作，以評審角度解析參賽者的評選看點：「評選重點主要還是真實歌聲的實力，包括歌唱的穩定性、音色特色，以及是否具備自己的演唱風格。另外，也會評估每位參賽者是否有成功詮釋所選擇的角色，包含表演、肢體、神韻，以及整體舞台呈現是否符合角色形象，這些都會是我評分依據。」

▲LULU身為主持人做不少功課。（圖／記者湯興漢攝）

《VPOP ASIA》每集節目將有不同評審登場把關，包括：ØZI、閻奕格、黃文廷、Leo王、持修、Dizzy Dizzo 蔡詩芸、陳星翰、剃刀蔣、白安、健志Ken-G、千田愛紗、孫協志、HUSH、蔡旻佑、艾怡良、蕭景鴻、安心亞、比莉、八三夭阿璞、Marz23、旺福姚小民、派偉俊Patrick Brasca、彭佳慧、邱鋒澤、韋禮安、Miss Ko葛仲珊、蕭煌奇、許哲珮、戴愛玲，共29位豪華陣容。國際知名虛擬偶像Kson也在節目中進行特別演出。更多資訊請追蹤 VPOP ASIA 官方 Facebook 及 Instagram。