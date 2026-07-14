Lulu超誇張「對空氣主持」 崩潰自嘲像瘋子！

記者葉文正／台北報導

HTC VIVE ORIGINALS全新虛擬偶像選秀節目《VPOP ASIA》將在7月18日首播！今（14日）於HTC總部舉辦首播記者會，HTC VIVE ORIGINALS總經理劉思銘以監製身分，與另一監製陳鎮川、主持人Lulu黃路梓茵及評審之一剃刀蔣亮相。 Lulu大突破首度挑戰「對空氣主持」，自嘲在錄影現場「我看起來太像瘋子了！」同時也為觀眾揭曉台灣首部虛擬偶像選秀節目幕後製作的高難度。劉思銘談及克服版權問題，全新改編近30年共120首華語流行經典歌曲，他表示：「我們不是在做懷舊的復刻，我們是在做未來的創造。」

▲LULU首度對空氣主持。（圖／記者湯興漢攝）

HTC VIVE ORIGINALS總經理劉思銘帶領團隊耗時1年半傾力推出《VPOP ASIA》，他表示：「希望能為台灣的虛擬娛樂取得一張進軍世界的加速通關票。以HTC的虛擬技術為基礎，發起VPOP的文化倡議，定義出華人音樂潮流結合科技的新樣貌；同時也為台灣流行音樂加開一條『高科技、全數位』的新賽道。」

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▲LULU從馬爾地夫蜜月歸來。（圖／記者湯興漢攝）

《VPOP ASIA》是亞洲最大型虛擬偶像音樂選秀節目，由15位練習生以虛擬之身站上真實舞台，觀眾看到的畫面將是主持人Lulu與選手的3D虛擬形象互動，Lulu提起這前所未有的經驗：「如果在錄影現場從旁邊看我，真的會想關心我的精神狀況，因為我看起來太像瘋子了！我要對著空氣做出各種情緒反應，實際上，舞台上只有我，所以必須有個Monitor輔助我調整視線，有些虛擬偶像身高190公分，我眼神就要往上看，有些設定150，就要往下看。站在我前面或後面，我的眼神都要跟著，有時候他們要抱我、要擊掌，我也要配合，又不能被發現一直在盯Monitor，蠻好玩的。」

▲VPOP ASIA 記者會LULU，陳鎮川與劉思銘出席。（圖／記者湯興漢攝）

節目以高規格3D虛擬技術混合真人實境，除了虛擬偶像形象，主持人、29位輪番上陣的評審團、錄製伴奏的樂隊、以及幕後的「中之人」，全都是真人。



Lulu事後看到成果片段相當驚豔：「我們的技術已經進步到這邊了嗎！選手是穿著動作捕捉服，零秒捕捉，連每個來的評審都很驚奇。」破天荒史上最多的29位評審陣容，對Lulu而言格外珍惜，她笑說：「在偌大的攝影棚裡，除了我，就只有這些真人評審，終於有真人朋友跟我聊天了！所以我非常珍惜，還恨不得有100位評審。」