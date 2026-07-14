溫妮越南脫了！深V泳裝「超深事業線被看光」一轉身…被拍整片肉色

記者潘慧中／綜合報導

溫妮（黃于恩）從《大學生了沒》出道，2017年正式成為《木曜4超玩》主持人，人氣居高不下。平常不時會和粉絲分享生活的她，近日難得在社群平台上傳一系列前往越南拍攝的泳裝照，立刻吸引大批網友按讚！

▲溫妮分享前陣子去越南玩的照片。（圖／翻攝自Instagram／yuen_nnnnnn）



照片中，只見溫妮在泳池中，愜意地坐在巨大的粉紅鶴造型泳圈上。她不僅開心對著鏡頭比YA，還慵懶地向後躺下，雙手微微張開，臉上露出燦笑。這身黑色的連身泳裝完美襯托出她纖細的手臂，以及一雙白皙美腿，將好比例展露無遺。

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▲溫妮解放泳裝。（圖／翻攝自Instagram／yuen_nnnnnn）



除了甜美模樣，溫妮這次的泳裝造型更藏有性感心機。當她坐在泳圈上、靠近鏡頭燦笑時，可以明顯看到這件黑色泳裝採用了深V設計。大膽的剪裁讓她罕見展露傲人上圍與深邃的事業線，完美揉合了她原本的甜美氣質與小女人的性感魅力。

▲▼溫妮辣露美背。（圖／翻攝自Instagram／yuen_nnnnnn）



在另一組照片中，溫妮來到了充滿綠意造景的休息區。她巧妙利用配件為造型增添亮點，頭上披了一條白色的編織鏤空頭巾，搭配黑色復古貓眼墨鏡，散發出獨特的時尚度假風情。當她側身入鏡時，更展現了泳裝背後的大面積挖空綁帶設計，辣秀性感美背，畫面十分吸睛。