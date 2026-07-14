宋旻浩整個人圓一圈出庭！遭記者追問「對國民愧疚嗎」　憔悴致歉

記者吳睿慈／綜合報導

南韓團體WINNER成員宋旻浩在當兵時期遭抓包曠職太嚴重，涉嫌違反兵役法，他當庭認罪，並遭到檢方求刑1年6個月。目前案件扯入相關人士A某同謀，A某涉嫌默認宋旻浩在服役時離開崗位，本案於14日開庭，宋旻浩以證人身份出席，隔了許久再次面對媒體，他整個人圓了一圈，遭到記者追問時，只講了一句「對不起」，近況令人唏噓。

▲宋旻浩14日以證人身份出庭。（圖／翻攝自STARNEWS）



宋旻浩於2023年以替代役身份入伍，卻被爆出怠於職守，在應出勤的430天中，約有102天未正常服勤，比例接近四分之一，遭檢方依違反《兵役法》起訴，並於4月時遭求刑1年6個月，他當庭認罪表示「沒能履行國民義務，我很抱歉，如果可以再給我一次機會，我會再次入伍，誠實地完成兵役」，但目前是否再次入伍，相關後續處置並未擬定。

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由於宋旻浩在服役時，還有一名「幫凶」A某，A默認宋旻浩在服役時離開崗位，甚至篡改紀錄把宋旻浩的缺席改成「正常出席」，對此，A承認勤務紀錄處理上有存在問題，但否認雙方事前串謀。

▲宋旻浩目前演藝活動全部停擺。（圖／翻攝自Instagram／realllllmino）



管理負責人A一併遭到檢方起訴，宋旻浩14日以證人身份出庭，自爆出逃兵役風波後，他便消失於螢幕前，體態明顯圓了一圈、臉色憔悴，被記者問到「今天在法庭會如何呈述證詞」、「服役弊病，你對國民會感到愧疚嗎」，他僅說了一句「對不起」便入內，憔悴樣子引起討論。