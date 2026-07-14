女星自爆有靈異體質「睡夢見黑影」怪聲傳進腦海　私下被叫女巫！

記者黃庠棻／台北報導

29歲的新人演員鄭煒齡今（14）日在師兄余杰恩的帶領下，首度出席媒體餐敘。令人意想不到的是，她大方自曝擁有奇特的「類靈異體質」，從5、6年前開始，經常在半夢半醒之間，腦海中會突然響起有人用中文和她對話的聲音。

▲鄭煒齡、余杰恩演出的《聰明鎮》即將上線。（圖／星發現娛樂提供）

鄭煒齡笑稱自己其實算是一般「麻瓜」，因為那些神祕聲音不是從耳朵聽見，而是直接在腦中迴響，且事後往往記不起對話內容，加上她在半夢半醒之中，曾目睹黑色人影掠過，神祕的體質引發現場驚呼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲鄭煒齡演出的《聰明鎮》即將上線。（圖／星發現娛樂提供）

雖然戲外有著奇特感應，但在拍攝恐怖懸疑劇《聰明鎮》期間，鄭煒齡坦言並未遇到任何靈異事件，打趣表示因為劇組人多、陽氣非常旺。不過，師兄余杰恩在旁加碼爆料，其實經紀公司私底下都封鄭煒齡為「女巫」，因為她的直覺出奇地準，身邊工作人員或演員遇到抉擇瓶頸時，都會向她尋求幫助。

▲鄭煒齡演出的《聰明鎮》即將上線。（圖／星發現娛樂提供）

這次在《聰明鎮》中，鄭煒齡挑戰的是日本恐怖大師伊藤潤二筆下的經典傳奇角色「富江」。為了完美詮釋這個讓人又愛又恨的魅惑化身，她特地將原著漫畫與相關作品重新徹底研究，細緻分析富江在面對不同人物時所散發的獨特氣場與眼神。她坦言，在成功詮釋這個角色的過程中，也讓自己更加堅定了未來想要繼續當演員的決心。

▲鄭煒齡演出的《聰明鎮》即將上線。（圖／星發現娛樂提供）

此外，鄭煒齡在劇中也與小S的愛女Elly（許曦文）有不少精彩對手戲。談到與星二代的合作，鄭煒齡露出了燦爛笑容，大讚Elly私底下性格非常可愛，甚至帶點「ㄎㄧㄤ」的迷人反差萌。雖然兩人有年齡差，但相處起來完全沒有代溝，Elly還曾貼心地帶著劇組演員們一起去吃冰淇淋消暑，戲裡氣氛陰森驚悚，戲外大家卻打成一片、交情十分深厚。