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今夏鞋圈大勢！New Balance波浪鞋AC Runner、小白鞋509成長腿神器，金曲藝人、潮流KOL全上腳

▲▼New Balance,波浪鞋,AC Runner,小白鞋509。（圖／New Balance提供）

▲入圍最佳新人的新生代歌手163 braces，客語龐克樂團粹垢「TRAEGO」，雙雙選擇以New Balance打破正式場合與街頭潮流的分界。（圖／NewBalance提供）

娛樂中心／綜合報導

金曲藝人和潮流圈都在穿？NB 509、AC Runner從金曲紅毯首曝光，163 braces、粹垢TRAEGO帶頭示範穿出NB時髦態度

金曲獎向來是華服、珠寶與造型妝髮的頂級伸展台，但今年不只服裝有看頭，腳上的球鞋更意外成為紅毯與舞台上最搶戲的焦點！入圍最佳新人的新生代歌手 163 braces，以及登上舞台熱唱的客語龐克樂團粹垢「TRAEGO」，雙雙選擇以 New Balance 打破正式場合與街頭潮流的分界。

不僅金曲音樂人被深深圈粉，先前大勢韓團TXT著用NB 509時就已經在網路上帶起一波瘋狂討論度；而擁有前衛外型的NB波浪鞋AC Runner，更陸續成為潮流圈KOL的首選目標。這兩雙鞋從K-pop舞台一路延燒到金曲大賞，現在更將席捲你我的日常街頭，絕對是今年夏天話題度與詢問度最高的必收神鞋！

▲▼New Balance,波浪鞋,AC Runner,小白鞋509。（圖／New Balance提供）

玩轉反差魅力！163 braces、大勢韓團都在穿的「NB 509」小白鞋

歌手163 braces 在金曲紅毯亮相時，腳上那雙NB 509小白鞋瞬間抓住了所有人的目光。她以帶有搖滾氣息的黑色皮衣、條紋襯衫打造深色系造型，俐落的輪廓展現出率性又帶點叛逆的音樂態度；而乾淨白色的509穿插其中，在暗色穿搭中瞬間跳出視覺亮點，不僅讓紅毯造型層次分明，更創造了極強的「反差記憶點」。

▲▼New Balance,波浪鞋,AC Runner,小白鞋509。（圖／New Balance提供）

創作者阿心示範509小白鞋，日常都能輕鬆搭

這雙兼具復古輪廓與清爽質感的509，不只在星光熠熠的場合能打，走入日常同樣游刃有餘。創作者「阿心」就完美示範了509的百搭心法：週末約朋友出門跑咖，換上休閒的牛仔褲或甜美裙裝，509的白色鞋身立刻拉高整體的氣質分數。

▲▼New Balance,波浪鞋,AC Runner,小白鞋509。（圖／New Balance提供）

平日通勤搭配襯衫或簡約單品，也能自然透出自在的街頭質感。對於想找一雙好搭、耐看，又能讓穿搭多一點新鮮感的人來說，509絕對是今夏最容易入門、也最不費力的小白鞋神仙選擇。

街頭爆發力全開！粹垢TRAEGO、那個矮子Kevin狂推的「長腿神鞋AC Runner」

▲▼New Balance,波浪鞋,AC Runner,小白鞋509。（圖／New Balance提供）

如果說163 braces穿509玩的是質感反差，那AC Runner波浪鞋拚的就是絕對的「爆發力」。以客語龐克唱出世代聲響的粹垢TRAEGO，在金曲舞台上帶來極具張力的演出，團員們腳上的AC Runner以復古跑鞋線條結合流線波浪中底，讓鞋款在舞台燈光與激烈的肢體動作間展現出超高辨識度，完美呼應他們直接且鮮明的創作能量。

▲▼New Balance,波浪鞋,AC Runner,小白鞋509。（圖／New Balance提供）

人氣創作者「那個矮子Kevin」上腳NB波浪鞋，街頭、運動都能有型

這股連金曲舞台都能輕鬆駕馭的強大氣場，帶到日常街頭更是回頭率保證。人氣創作者「那個矮子Kevin」親自上腳演繹，證明AC Runner就是為了想把日常穿出態度的人而生！極具質感的純黑鞋身，搭配前衛感十足的流線波浪中底，不僅視覺上俐落不厚重，更能讓整體比例看起來更修長，這也是它被封為「長腿神鞋」的關鍵。

▲▼New Balance,波浪鞋,AC Runner,小白鞋509。（圖／New Balance提供）

無論是美式復古感的短褲，或是休閒牛仔寬褲搭配工裝背心，AC Runner都能完美駕馭，一上腳就自帶時下最夯的Y2K 靈魂，讓整套穿搭瞬間「動起來」。

▲▼New Balance,波浪鞋,AC Runner,小白鞋509。（圖／New Balance提供）

限量盲盒太犯規！「N寶飲料提袋」把夏日玩心帶出門

如果說509和AC Runner是幫你穿出夏日態度，那接下來這個限定小物，就是把「玩心」一起帶出門的關鍵！為了迎接炎炎夏日，NEW BALANCE特別推出了超犯規的「N寶飲料提袋盲盒」，要讓你的整體造型再多一個可愛又實用的亮點。

▲▼New Balance,波浪鞋,AC Runner,小白鞋509。（圖／New Balance提供）

現在只要購買NB 509或AC Runner，即可獲得一組N寶飲料提袋盲盒！不管是掛在背包上當吊飾、繫在腰間點綴，或是日常出門買手搖飲時帶著走，都是能為個人風格大加分的吸睛配件。想讓夏日穿搭不無聊，真的不用大費周章換掉整套衣櫃，先從一雙正在被全網追捧的NB開始，再帶上N寶飲料提袋，就能輕鬆解鎖這個夏天最有回頭率的街頭造型。

▲▼New Balance,波浪鞋,AC Runner,小白鞋509。（圖／New Balance提供）

搶占今夏最亮眼神鞋！全網熱推NB 509、AC Runner這樣選就對了

從金曲紅毯閃耀到街頭日常，NB今夏這兩雙神鞋早已被音樂人與KOL們穿出超高話題！無論是163 braces用NB 509小白鞋點亮深色穿搭，還是粹垢TRAEGO踩著AC Runner波浪鞋震撼金曲舞台，加上人氣創作者「那個矮子Kevin」與「阿心」的日常完美演繹，NB 509與AC Runner無疑已經全面佔領夏日街頭，成為今夏滿滿討論度的熱門鞋款！

還在猶豫怎麼選？NB 509主打簡約、百搭與自帶高級感，絕對是「小白鞋控」今夏閉眼入手的命定款；而AC Runner則憑藉前衛波浪中底、復古跑鞋輪廓與無敵的修飾效果，穩坐新一代「街頭長腿神鞋」寶座。

想讓夏日穿搭煥然一新、拒絕無聊，真的不必花大錢大換衣櫃！只要先從這兩雙NB開局，就能輕鬆踩出今年夏天最高回頭率的百變造型，現在就立刻幫自己的鞋櫃升級吧！

►►現在就入手509 、AC Runner 和N寶提袋 打造今夏造型亮點
 





 


 

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New Balance波浪鞋AC Runner小白鞋509

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