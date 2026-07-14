「狼人殺女神」證實暫離台灣！飛去日本當學生：今年給自己新挑戰

記者潘慧中／綜合報導

荳荳（何紫妍）發跡自《大學生了沒》，近年在《娛樂百分百》玩狼人殺表現出色，深獲不少粉絲喜愛。14日掀起討論的是，剛考完日檢N3的她在社群平台證實暫時離開台灣，前往日本當一個月的遊學生，「今年給自己很多新的挑戰！」

▲荳荳去日本遊學一個月。（圖／翻攝自Instagram／hoelaine1116）



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談到開學第一天，荳荳坦言心情「除了緊張還是緊張」。她透露學校裡有很多外國人，因此除了練習日文，其實也很常需要用到英文溝通。不過讓她感到慶幸的是，老師超級有耐心，且分班測驗相當準確，同學們彼此的程度都差不多，讓她能安心學習。

▲▼荳荳其實很緊張。（圖／翻攝自Instagram／hoelaine1116）



荳荳選擇的是上午的課程，每天上課大概3個小時，「其實時間過超快」，班上幾乎都是台灣同學。因為課程在中午12點半就結束，她下課後還能到處逛街、購物。

▲荳荳分享上課心情。（圖／翻攝自Instagram／hoelaine1116）



雖然下課後的吃喝玩樂行程相當快樂，但荳荳最後還是忍不住苦笑表示要「面對現實」。她坦言留學生活並不如想像中那般輕鬆，因為其實每天都還是有功課，讓沉浸在逛街購物歡樂中的她，忍不住打趣直呼：「差一點忘了我是學生！」

▲荳荳還是會乖乖寫作業。（圖／翻攝自Instagram／hoelaine1116）