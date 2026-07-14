余杰恩演BL劇爆紅收包養私訊！目睹「30cm蜈蚣爬陳姸霏腳」暖救援

記者黃庠棻／台北報導

男星余杰恩因演出BL劇《向流星許願的我們》人氣暴漲，吸引不少新粉絲支持。今（14）日與師妹鄭煒齡一起現身媒體茶敘，兩人一同出演《聰明鎮》，該劇將在7月28日正式上線，大方分享拍戲時的趣事。

▲余杰恩、鄭煒齡演出的《聰明鎮》即將上線。（圖／星發現娛樂提供）

先前《聰明鎮》在台北電影節舉辦映後活動，就許多粉絲搶著和余杰恩互動，堪稱演員群中的「人氣王」。余杰恩被問到印象最深刻的網友，他笑說，曾有民眾不停私訊詢問他「每個月要花多少錢才能養你？」讓他哭笑不得，不過自己並沒有特別回覆。

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▲余杰恩演出的《聰明鎮》即將上線。（圖／星發現娛樂提供）

另外，余杰恩也提到先前到嘉義參加《向流星許願的我們》宣傳活動，曾有粉絲問他「有想吃嘉義的什麼東西嗎？」他毫不猶豫回應「林聰明沙鍋魚頭」，沒想到下一次參加活動時的應援食物就出現林聰明沙鍋魚頭，讓他忍不住大讚「粉絲的執行力超強」。

▲余杰恩演出的《聰明鎮》即將上線。（圖／星發現娛樂提供）

余杰恩在《聰明鎮》裡有許多在樹林裡奔跑的戲碼，坦言當時回到家都發現身上有不少樹枝割傷的傷口，他也分享一場跟陳姸霏的對戲，目睹有一隻長達30公分的蜈蚣在對方的腳上爬，導演一喊卡之後，他雖然心生害怕但仍伸手主動幫忙拍掉，笑說「姸霏應該到現在還不知道有蜈蚣爬到她身上。」

▲余杰恩演出的《聰明鎮》即將上線。（圖／星發現娛樂提供）

此外，除了《聰明鎮》即將在7月28日正式上線外，余杰恩參與演出的台語台作品《小孩才做選擇》也會在下半年播出。