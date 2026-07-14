宇宙人《欠婚》主題曲狂吸14排行榜第一　無預警宣布喜訊！

記者蔡琛儀／台北報導

金曲樂團宇宙人為影集《欠妳的那場婚禮》打造主題曲〈沒有人像我一樣〉持續發威，不僅橫掃KKBOX、Apple Music、iTunes、YouTube Music、Spotify等平台排行榜，更勇奪Spotify週榜及「最Hit華語榜」冠軍，累積14項排行榜第一。昨（13日）他們擔任五月天台北演唱會開場嘉賓時，更驚喜預告新專輯將於9月登場，高喊：「我們9月見！」

▲宇宙人宣布9月出新專輯。（圖／相信音樂提供）

宇宙人一連帶來〈不曾寧靜的夜〉、〈藍色的你〉及〈沒有人像我一樣〉，4.5萬名歌迷齊聲大合唱，氣氛嗨翻台北大巨蛋。《欠妳的那場婚禮》導演嚴藝文，以及謝盈萱、王渝萱、裴子齊等演員也特地提前到場欣賞演出，為宇宙人加油打氣，展現雙方因合作影集建立的好交情。

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隨著影集熱播，宇宙人在劇中的客串演出也成為劇迷熱議彩蛋，劇組更安排他們穿上「α：回到未來」演唱會造型服入鏡。眼尖歌迷還發現，宇宙人早在半年前演唱會的大螢幕互動畫面，就曾出現「與嚴藝文成為朋友」、「與張孝全成為朋友」等訊息，如今隨著影集播出，埋藏多時的伏筆終於揭曉，讓歌迷直呼：「宇宙人真的太會埋梗了！」

▲▼宇宙人為影集《欠妳的那場婚禮》打造主題曲〈沒有人像我一樣〉。（圖／相信音樂提供）

宇宙人笑說，很喜歡在作品中藏小驚喜，看到歌迷一一破解彩蛋很有成就感。而〈沒有人像我一樣〉持續刷新成績，穩坐今年華語夯曲之一，樂團也透露已完成日本錄音工作，新專輯正式進入最後倒數，將在9月與歌迷見面。