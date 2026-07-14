張員瑛又陷入耍大牌爭議！「雙手抱胸」聽工作人員說明

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣小天后張員瑛長相甜美、身材高挑，再加上語言流利又有大將之風，擔任過無數頒獎典禮的主持人重擔。然而，她日前在機場被拍到態度不佳，被海關人員要求摘口罩卻未完全露出五官，韓網炎上痛罵「不尊重基層人員」。沒想到，機場風波剛過，她近日又被韓網發現，在聽工作人員講解時雙手抱胸，再次遭罵耍大牌。

▲▼張員瑛日前在愛寶樂園聽工作人員說明時，因雙手抱胸的舉動遭到韓網再次炎上。（圖／翻攝自韓網）



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IVE日前前往愛寶樂園出席活動「ForEVER IVE」，成員穿梭在樂園裡的器材、紀念商品店等地，還有工作人員站在旁邊做解說。然而，近期，張員瑛被民眾拍下的影片卻引起爭議，畫面裡，她在聽工作人員解說時雙手抱胸，其他成員Rei、Liz則是把雙手放下，兩者形成對比。

張員瑛被拍到的影片掀起熱議，引起韓網再度質疑她的態度不佳，「平時這樣抱胸是個人自由，但工作人員在說話時，雙手應該放下來才有禮貌吧」、「在對話的時候，雙手抱胸很沒禮貌」、「雙手抱胸是她的習慣嗎」、「看起來很不謙虛」，但也有人幫她緩頰「作為公眾人物一舉一動被監控真不容易」。

▲張員瑛日前才因在機場態度不佳被罵。（圖／翻攝自張員瑛IG）



張員瑛日前現身金浦國際機場，與成員們準備飛往上海，在通關過程中，她被機場人員要求拿下口罩與帽子，以確認身分，但她僅稍微掀起帽子與口罩後便迅速放下，甚至遭到提醒多次掀起口罩，再加上她在等待工作人員檢查時，雙手抱胸站立，後來接過護照則以單手拿取離開，態度遭到韓網砲轟；如今又因類似的舉動，在韓引起爭議。