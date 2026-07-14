錄影到一半突被喊卡！徐凱希「整個跑出來」震驚：是不是身體警訊

記者潘慧中／綜合報導

徐凱希日前上節目透露，她其實是易瘀青體質。有次接受醫美注射後，嘴角出現明顯瘀青黑一大片，嚴重到錄影要中斷補妝，「一般人大概3到5天，可是我這個瘀青就是花了兩個禮拜才好。是不是我身體有什麼警訊？」

▲徐凱希其實是易瘀青體質。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



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徐凱希在《醫師好辣》透露，她經常一覺醒來就發現身上多出不明瘀青。她還在現場秀出手上一處瘀青，而且這其實從6月2日左右就出現了，直到錄影當天17日都還沒消退，完全不知道瘀青從何而來。

▲徐凱希還在現場秀出手上一處瘀青。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



談到嚴重瘀青的經驗，徐凱希回憶先前曾飛去韓國體驗醫美，在臉上施打營養品。美容師當時有提醒打那個很容易瘀青，她本以為應該還好，「結果我超像被家暴！嘴巴整個黑一片！」

▲▼徐凱希亮出嚴重的瘀青照。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



徐凱希當時以為只要用遮瑕膏就能蓋掉瘀青，結果這塊瘀血超級頑強。她透露在錄影過程中，瘀青竟然「整個跑出來」，一度嚴重到錄影中途突然被喊卡，工作人員連忙請化妝師進來幫忙補妝。

▲徐凱希錄影中途突然被喊卡。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）



針對徐凱希的狀況，節目中的醫師分析，容易瘀青通常有兩種情形。一種是伴隨靜脈曲張，因微血管結構不健康而易出血；另一種就像她這樣，身上莫名出現一塊塊瘀青。醫師示警，這可能是凝血功能出問題，小心是某些事導致免疫系統突然改變，建議她去做詳細檢查。

▲醫生建議徐凱希去做詳細檢查。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）