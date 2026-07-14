ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

以為是自己拍的！錦雯上傳照挨告
大樂透飆6.6億4生肖財運旺爆
典典寶寶上夏令營「只去一天」噴上萬元
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

王俐人 施南生 徐克 詩亞 李易 六月 蔡阿嘎 二伯

錄影到一半突被喊卡！徐凱希「整個跑出來」震驚：是不是身體警訊

記者潘慧中／綜合報導

徐凱希日前上節目透露，她其實是易瘀青體質。有次接受醫美注射後，嘴角出現明顯瘀青黑一大片，嚴重到錄影要中斷補妝，「一般人大概3到5天，可是我這個瘀青就是花了兩個禮拜才好。是不是我身體有什麼警訊？」

▲▼徐凱希。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲徐凱希其實是易瘀青體質。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

[廣告]請繼續往下閱讀...

徐凱希在《醫師好辣》透露，她經常一覺醒來就發現身上多出不明瘀青。她還在現場秀出手上一處瘀青，而且這其實從6月2日左右就出現了，直到錄影當天17日都還沒消退，完全不知道瘀青從何而來。

▲▼徐凱希。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲徐凱希還在現場秀出手上一處瘀青。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

談到嚴重瘀青的經驗，徐凱希回憶先前曾飛去韓國體驗醫美，在臉上施打營養品。美容師當時有提醒打那個很容易瘀青，她本以為應該還好，「結果我超像被家暴！嘴巴整個黑一片！」

▲▼徐凱希。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲▼徐凱希亮出嚴重的瘀青照。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲▼徐凱希。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

徐凱希當時以為只要用遮瑕膏就能蓋掉瘀青，結果這塊瘀血超級頑強。她透露在錄影過程中，瘀青竟然「整個跑出來」，一度嚴重到錄影中途突然被喊卡，工作人員連忙請化妝師進來幫忙補妝。

▲▼徐凱希。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲▼徐凱希。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲▼徐凱希。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲徐凱希錄影中途突然被喊卡。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

針對徐凱希的狀況，節目中的醫師分析，容易瘀青通常有兩種情形。一種是伴隨靜脈曲張，因微血管結構不健康而易出血；另一種就像她這樣，身上莫名出現一塊塊瘀青。醫師示警，這可能是凝血功能出問題，小心是某些事導致免疫系統突然改變，建議她去做詳細檢查。

▲▼徐凱希。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

▲醫生建議徐凱希去做詳細檢查。（圖／翻攝自YouTube／醫師好辣）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

徐凱希

推薦閱讀

獨／王俐人拍「阿姨系露點寫真」 「原色全透明熟蜜桃不藏了」

獨／王俐人拍「阿姨系露點寫真」 「原色全透明熟蜜桃不藏了」

7/13 16:30

以為是自己拍的就上傳！錦雯挨告遭求償25萬　「腦中只有一個念頭」

以為是自己拍的就上傳！錦雯挨告遭求償25萬　「腦中只有一個念頭」

4小時前

快訊／子瑜被爆離開JYP！11年情分結束　韓媒：她決定不續約

快訊／子瑜被爆離開JYP！11年情分結束　韓媒：她決定不續約

6小時前

五月天最終場冠佑哽咽！20歲愛女淚揭「爸爸缺席真相」：現在才知道

五月天最終場冠佑哽咽！20歲愛女淚揭「爸爸缺席真相」：現在才知道

9小時前

遭爆過度偏袒！嚴藝文遭控偏心朱軒洋　蘇慧倫經紀人抗議：不尊重

遭爆過度偏袒！嚴藝文遭控偏心朱軒洋　蘇慧倫經紀人抗議：不尊重

7小時前

子瑜遭爆「結束11年情」不續約！JYP急滅火留人：還在討論中

子瑜遭爆「結束11年情」不續約！JYP急滅火留人：還在討論中

5小時前

子瑜爆台灣活動推手是他！曾打造天王、天后　高雄啤酒節全程在側

子瑜爆台灣活動推手是他！曾打造天王、天后　高雄啤酒節全程在側

5小時前

徐克前妻施南生過世享壽75歲　證實「細菌感染」引發多重器官衰竭

徐克前妻施南生過世享壽75歲　證實「細菌感染」引發多重器官衰竭

17小時前

施南生多重器官衰竭辭世享壽75歲！　前夫徐克深夜悲痛還原「抗病過程」

施南生多重器官衰竭辭世享壽75歲！　前夫徐克深夜悲痛還原「抗病過程」

13小時前

二伯品牌抄襲爭議延燒！日本品牌MARKEY'S證實收到資料：將確認事實

二伯品牌抄襲爭議延燒！日本品牌MARKEY'S證實收到資料：將確認事實

23小時前

居然來演短劇了！網仔細看「是《黑澀會》女星」 她證實：已經上線

居然來演短劇了！網仔細看「是《黑澀會》女星」 她證實：已經上線

7/13 11:56

草蜢曝五月天嘉賓內幕：幾週前才邀約　蔡一傑懊惱「忘問阿信1件事」

草蜢曝五月天嘉賓內幕：幾週前才邀約　蔡一傑懊惱「忘問阿信1件事」

23小時前

熱門影音

《雙囍》田啟文47年首拿獎　上台點名「脆網友」：謝謝肯定

《雙囍》田啟文47年首拿獎　上台點名「脆網友」：謝謝肯定
千千剪「帶刺玫瑰」喊痛惹心疼　《請世界吃桌》花店老闆澄清

千千剪「帶刺玫瑰」喊痛惹心疼　《請世界吃桌》花店老闆澄清
《請世界吃桌》隋棠想做內場　要求跟千千換工作..全場沉默

《請世界吃桌》隋棠想做內場　要求跟千千換工作..全場沉默
《女孩》余靜萍得獎舒淇哭了　鏡頭被捕捉...網：好美

《女孩》余靜萍得獎舒淇哭了　鏡頭被捕捉...網：好美
二伯還原商品開發流程　哽咽「不是看到就能馬上做」

二伯還原商品開發流程　哽咽「不是看到就能馬上做」
苗可麗開場開罵安心亞XD　致敬A-Lin：我不能唱跳膩

苗可麗開場開罵安心亞XD　致敬A-Lin：我不能唱跳膩
陳意涵問孫淑媚「身高」　安心亞誤會鬧笑話XD

陳意涵問孫淑媚「身高」　安心亞誤會鬧笑話XD
《陽光女子》金曲加持仍槓龜　痛失獎座關鍵原因曝光

《陽光女子》金曲加持仍槓龜　痛失獎座關鍵原因曝光
鍾麗緹17歲女兒疑藏電子菸　媽媽一開門..她表情超慌張

鍾麗緹17歲女兒疑藏電子菸　媽媽一開門..她表情超慌張
A-Lin清唱..下秒爆咳落漆　感謝安以軒「給她多點鼓勵」

A-Lin清唱..下秒爆咳落漆　感謝安以軒「給她多點鼓勵」
劉冠廷得獎⋯兒子只在乎她　孫可芳感動：就知道你會得

劉冠廷得獎⋯兒子只在乎她　孫可芳感動：就知道你會得
劉冠廷淚謝家人「我不敢怠惰」　告白孫可芳：19歲就看見我

劉冠廷淚謝家人「我不敢怠惰」　告白孫可芳：19歲就看見我
草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

草蜢驚喜現身大巨蛋挺五月天！　宣布重大喜訊「在明年一月」

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

草蜢蔡一傑挺過腦癌「白髮現身」　靠「麻將自摸」走出掉髮低潮

舒淇首執導電影《女孩》：從受傷的童年到溫柔的凝視

舒淇首執導電影《女孩》：從受傷的童年到溫柔的凝視

安心亞落馬視后「看訊息哭了」　新戲又遇蔡淑臻..炫老公：我是貴婦XD

安心亞落馬視后「看訊息哭了」　新戲又遇蔡淑臻..炫老公：我是貴婦XD

范少勳.劉俊謙都認「M體質」　他愛捏屁股：帶來新的刺激

范少勳.劉俊謙都認「M體質」　他愛捏屁股：帶來新的刺激

A-Lin首封歌后爆哭！等了16年　父母見證…她感動：我就是我

A-Lin首封歌后爆哭！等了16年　父母見證…她感動：我就是我

卜學亮.姚元浩不合？交心失敗：講不通　Matzka客套話當真掃貨「他說要請客！」

卜學亮.姚元浩不合？交心失敗：講不通　Matzka客套話當真掃貨「他說要請客！」

【放聲週記】#57 野獸級Lucky7 與牠們的產地聲林舞台

【放聲週記】#57 野獸級Lucky7 與牠們的產地聲林舞台

看更多

【不肯回家】颱風天街上只有「人柴兩溼」！柴犬一屁股坐下打死不走XD

即時新聞

剛剛
剛剛
6分鐘前0

直擊曾沛慈「騎共享單機車」逛台北！　奪《浪姐》冠軍身價暴漲

22分鐘前0

孫盛希鬆口認愛高帥男友！　自立門戶3個月...直接三喜臨門

25分鐘前0

陳意涵PO文道歉！北影頒獎到一半「害我忘記」大喊完蹲下：搞砸了

57分鐘前0

虛擬偶像即將進軍樂壇　陳鎮川：「如果得金曲獎就麻煩了」

59分鐘前0

余杰恩演BL劇爆紅收包養私訊！目睹「30cm蜈蚣爬陳姸霏腳」暖救援

1小時前11

溫妮越南脫了！深V泳裝「超深事業線被看光」一轉身…被拍整片肉色

1小時前0

Lulu超誇張「對空氣主持」 崩潰自嘲像瘋子！

1小時前0

宋旻浩整個人圓一圈出庭！遭記者追問「對國民愧疚嗎」　憔悴致歉

1小時前30

「狼人殺女神」證實暫離台灣！飛去日本當學生：今年給自己新挑戰

1小時前0

宇宙人《欠婚》主題曲狂吸14排行榜第一　無預警宣布喜訊！

讀者迴響

熱門新聞

  1. 獨／王俐人拍「阿姨系露點寫真」 「原色全透明熟蜜桃不藏了」
    7/13 16:306046
  2. 以為是自己拍的就上傳！錦雯挨告遭求償25萬
    4小時前229
  3. 快訊／子瑜被爆離開JYP！11年情分結束　韓媒：她決定不續約
    6小時前3426
  4. 五月天冠佑哽咽！20歲愛女淚揭「爸爸缺席真相」
    9小時前124
  5. 遭爆過度偏袒！嚴藝文遭控偏心朱軒洋
    7小時前209
  6. 子瑜遭爆「結束11年情」不續約！JYP急滅火留人：還在討論中
    5小時前2213
  7. 子瑜爆台灣活動推手是他！曾打造天王、天后　高雄啤酒節全程在側
    5小時前184
  8. 徐克前妻施南生「細菌感染」過世享壽75歲
    17小時前222
  9. 徐克悲痛還原施南生抗病過程
    13小時前83
  10. 二伯品牌遭質疑神似日牌！　MARKEY'S跨海證實收到資料：將確認事實
    23小時前81
ETtoday星光雲

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合