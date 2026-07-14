穎樂、岱縈9超人氣啦啦隊女神罕見同台　「合體范姜彥豐」跨界演戲

記者黃庠棻／台北報導

啦啦隊女神瑟七、岱縈、侯芳、小映、琳妲、沁沁、穎樂、曲羿、張愛九位人氣女神全到齊。台灣影劇圈今（14）日迎來一大盛事，由怡人傳播、原來娛樂、力榮影業、杰奇傳播四方聯手出品打造，原來娛樂製作的影遊互動劇《應援帝國，璀璨之星》，於台北盛大舉行開鏡儀式，正式宣告開拍。

▲九位啦啦隊女神合體《應援帝國，璀璨之星》。（圖／原來娛樂提供）

本劇由蔡旻樺執導，原來娛樂製作人王振維領軍製作，這不僅是台灣首部集結多位啦啦隊女神共同演出的互動劇，陣容更是堪稱「夢幻女神天團」，再加上演員段鈞豪、范姜彥豐坐鎮主演，未演先轟動，開鏡消息一出立刻引發粉絲圈熱烈討論。《應援帝國，璀璨之星》同名影集、遊戲預計於2027年第一季於Steam全球性遊戲平台上架！

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▲九位啦啦隊女神合體《應援帝國，璀璨之星》。（圖／原來娛樂提供）

啦啦隊女孩近年在台灣人氣居高不下，各家球團應援女神各自擁有大批忠實粉絲。而這次《應援帝國，璀璨之星》打破次元壁，一口氣邀齊九位當紅女神同台飆戲，堪稱「跨界演藝圈的一次大膽實驗」。製作人王振維透露，這樣的陣容組合在台灣影視史上前所未見，光是九位女神齊聚一堂的畫面，就足以讓粉絲們直呼「這輩子值了」。

有別於傳統戲劇，《應援帝國，璀璨之星》採用「影遊互動」新形式，觀眾在觀劇過程中可透過關鍵分支選擇，由玩家選擇劇情走向，解鎖多重結局，把「追劇」變成「玩劇」。

▲九位啦啦隊女神合體《應援帝國，璀璨之星》。（圖／原來娛樂提供）

而故事的延伸版同名遊戲，也預計於明年2027正式上線，屆時觀眾將能透過遊戲進一步深入角色內心、體驗多重情感糾葛，堪稱台灣IP跨界遊戲市場的重量級嘗試。

製作人王振維表示，此次找來九位風格各異的啦啦隊女神共同演出，除了看中她們各自的高人氣與話題度，也希望藉由「劇集＋遊戲」的雙軌布局，讓應援文化不再只是球場邊的風景，而是能走進更多觀眾的日常娛樂生活中。導演蔡旻樺則透露，將以細膩鏡頭語言與緊湊敘事節奏，呈現九位女神各自不同的角色魅力，打造兼具戲劇張力與娛樂性的全新觀劇體驗。

開鏡當天依循台灣影視圈傳統舉行祭拜儀式，劇組上下齊心祈求拍攝順利、平安大吉。導演蔡旻樺與製作人王振維率領全體劇組人員，與眾星共同上香祈福，現場星光熠熠，氣氛熱鬧非凡，也為接下來緊鑼密鼓的拍攝工作正式拉開序幕。《應援帝國，璀璨之星》同名影集、遊戲預計於2027年第一季於Steam全球性遊戲平台上架。