白冰冰受邀赴菲出國比賽 見證「世界閩南語金曲盛典」啟動

記者葉文正／台北報導

演藝圈大姐大白冰冰去年與世界閩南語金曲盛典創辦人、大陸首位閩南語歌后陳飛一起合作「2025世界閩南語金曲盛典」，今年陳飛特別邀請她前往菲律賓馬尼拉參加2026年新賽事的啟動儀式，晚會上馬尼拉市長杜馬戈索（Isko Moreno Domagoso）也蒞臨現場，當地不少僑領也共襄盛舉，場面熱鬧非凡。

▲白冰冰(右)與陳飛。（圖／長興影視）

世界閩南語金曲盛典是全球歷史最悠久、規模最大的閩南語民間音樂文化交流平台，今年邁入20周年，首次將全球啟動儀式選在菲律賓舉行。創辦人陳飛表示，20年來盛典賽事吸引全球50多個國家和地區逾14萬名選手參賽，網路點擊超過25億人次。今年賽事重磅升級，全新推出「全球王中王大賽」，向過去各屆賽事前3強發出英雄帖，預計於今年11月30日至12月5日齊聚福建廈門角逐「全球王中王」寶座，屆時活動將通過全球數十家主流平台，於190個國家和地區同步直播。

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▲白冰冰(中)受邀到菲律賓。（圖／長興影視）

陳飛也特別邀請白冰冰擔任本屆賽事的評審，去年的冠軍陳思瑋則是音樂公益使者。活動上白冰冰獻唱了今年入圍金曲的歌曲〈喝酒講酒話〉，還與陳飛、陳思瑋等人一起大合唱，為活動帶來最高潮。子弟兵陳思瑋則演唱〈浪子回頭〉和去年奪冠時唱的〈決定拚到底〉，也獲得滿堂彩。

▲白冰冰。（圖／長興影視）

此次菲律賓之行，對白冰冰而言亦具有特別意義。她表示，距離上次造訪馬尼拉已時隔30年，當時是帶著女兒曉燕與父母來旅遊。30年後重返此地，是為了見證2026年世界閩南語金曲盛典的全球啟動儀式。白冰冰觀察到，菲律賓華僑對閩南語歌曲保有極高的熱情，僑界的凝聚力也令人敬佩，很謝謝他們對比賽的支持。

白冰冰一直很惜才，也希望參賽者不是只一次比賽就結束，而是有機會開創更大的舞台，爭取更多的機會。她向創辦人陳飛提出建言，認為應整合歷屆優秀的冠亞軍歌手，結合如她一般具有知名度的一線藝人，在泰國、菲律賓、新加坡、馬來西亞及印尼等地方巡迴演出，也可以吸引更多優秀選手參賽。